Løgstør fester i skoven

LØGSTØR: Anne Linnet, Hardinger Band, Johnny Madsen, Bryan Adam Tribute og Lars Lilholt Band.

Løgstør holder lørdag Løgstør Open Air i den fredede Christiansmindeskov lige ud til Frederik den Syvendes Kanal i Limfjordsbyen.

Planen med det hele - udover at have en god fest - er at lave et pænt overskud til arbejdet i Løgstørs Idrætsforenings ungdomsafdeling.

De seneste par år er der hvert år blevet omkring 100.000 kr. ud af anstrengelserne.

Omkring 2000 er til arrangementet.

Nordjyske Mediers fotograf Lars Pauli var til stede og snuppede en masse herlige fotos.