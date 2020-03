Løgstør Open Air er aflyst

LØGSTØR:- Det er med stor beklagelse, at vi grundet Corona-krisen må se os nødsaget til at aflyse årets udgave af Løgstør Open Air.

Sådan lyder den mandag formiddag fra gruppen bag musikarrangementet Løgstør Open Air.

- Vi er indforståede med, at vores beslutning vil skabe ærgrelse i gruppen af forventningsfulde og glade gæster, men håber også på forståelse for, at vi ikke kan afholde et arrangement, hvor nærhed og kontakt er en del af hele sjælen.

- Med aflysningen bryder vi desværre en 15-årig lang tradition, som har samlet folk i og omkring Løgstør til en dag med fællesskab, samvær, godt humør tilsat en masse musik, skriver Løgstør Open Air-gruppen, der fortæller, at billetter automatisk vil blive refunderet, hvilket forventeligt vil ske i løbet af 14 hverdage.

Refundering vil have en mindre omkostning i form af et gebyr til billetudbyderen. Løgstør Open Air håber på forståelse for det.

- Til sidst vil vi gerne sige tak til alle billetkøbere, sponsorer, samarbejdspartnere og ikke mindst vores utrættelige frivillige

Tak for jeres opbakning, lyder det fra gruppen