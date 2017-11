Løgstør Open Air måske på nu lokalitet

LØGSTØR: Der er i øjeblikket usikkerhed omkring den fysiske placering af Løgstør Open Air 2018.

Musikarrangementet har de senere år været afholdt midt i den fredede Christiansmindeskov, hvor der er etableret en stor koncertplads.

- I årene med koncert i skoven har vi brugt de nu nedlagte Løgstørhaller som "back stage" område. Men hallerne er på vej mod et salg. Samtidig er der det problem, at adgangsvejen til koncertpladsen, som bruges af store tunge lastbiler med koncert-grej, ligger på hallernes grund, siger Jimmy Støttrup, der er formand for Løgstør Open Air.

- Det kan måske give nogle udfordringer med en ny ejer. Vi ved endnu ikke, om der gør det, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været ude for at kigge på andre placeringsmuligheder for at have en back-up plan, hvis det bliver umuligt at bruge tilkørselsvejen til skoven, siger Open Air-formanden.

Personligt håber han ikke, det bliver nødvendigt at flytte.

- Vi har en fantastisk koncertplads i skoven, siger Jimmy Støttrup, som dog understreger, at der senest i starten af det nye år skal være styr på lokaliteten omkring 2018-koncerten.

Mens der er usikkerhed omkring næste års koncert - så er der til gengæld nu styr på overskuddet efter 2017-koncerten. Det kommer til at lyde på 90.000 kr. Det er det beløb som ungdomsafdelingen i Løgstør Idrætsforeningen kan se frem til i gave, efter Løgstør Open Air blev afviklet i sommer med omkring 2000 koncertgæster gennem tælleapparaterne.

Det er endnu uvist, hvilke navne, der kommer på koncert-plaktaten i 2018, men man stiler mod at kunne præsentere fem navne i lighed med i år.

