Løgstørpar får pris for hjælp til udsatte borgere

VESTHIMMERLAND: Trine og Allan Severinsen, der i 2002 etablerede virksomheden "Væksthuset" - et socialpædagogisk opholdssted i Løgstør - modtog onsdag Iværksætterprisen 2017 i Vesthimmerland.

Parret har siden 2002 oprettet flere forskellige tilbud med det formål at hjælpe socialt udsatte videre.

Et af de seneste initiativer er etablering af den socialøkonomiske virksomhed "Jan Tex" i Løgstør, som er oprettet på en tidligere Texaco-tankstation på Sønderport i Løgstør.

Iværksætterparret etablerede "Jan Tex" i Løgstør med det formål at videreføre den dengang nyligt lukkede tankstation og tilbyde unge borgere på de botilbud som Trine og Allan Severinsen selv driver, et sted, hvor de unge kan prøve at få kundekontakt ved at stå bag disken.

Socialøkonomisk virksomheden er en relativ ny størrelse i Danmark og begrebet dækker over en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål gennem sit virke og indtjening.

Trine Severinsen lægger ikke skjul på, at hun og manden er stolte over prisen.

- Anerkendelsen af vores arbejde betyder rigtig meget. Vi tager en stor portion glæde med hjem, og får lyst til at gå videre med virksomheden, siger hun.

Virksomheden ved Løgstør var i tæt opløb med fem andre indstillede fra hele Vesthimmerlands kommune til prisen.

Iværksætter Væksthimmerland er en del af det tidligere udviklingsråd i Vesthimmerland, som sidste år for første gang uddelte prisen, der er indstiftet sammen med Spar Nord.

Prisen som "Årets Iværksætter" uddeles til en lokal iværksætter, der har gjort en særlig indsats og har opnået gode resultater og en bæredygtig drift indenfor virksomhedens første leveår.

Prisen består af 2000 kr., et diplom samt et kunstværk.