Lokal sømand overtager Livø-overfarten

LIVØ:En lokal mand med kendskab til Limfjordens friske vande overtager Livøoverfarten og de to skibe M/S Svanen og M/S Bertha-K.

Jesper Dalstrup fra Karby på Mors er per 1. marts ny ejer af Livøoverfarten ApS, der har været drevet af JK Shipping, som sidste år overtog sommersejladsen på ruten Rønbjerg-Livø.

53-årige Jesper Dalstrup er både uddannet smed og skibsfører, og han var med til at sejle på ruten Rønbjerg-Livø i 2020.

JK Shipping er ejet af Jette Kobber, der bor i Fåborg og overtog rederiet i 2018 efter sin afdøde mand. Hun fortsætter i selskabet, men nu som ansat, hvor hun skal assistere Jesper Dalstrup med det administrative.

M/S Bertha-K er rederiets andet skib og det største med plads til 98 passagerer. Arkivfoto

Rederiets flåde har mestendels Limfjordsvand under kølen. Begge sejler på Livø-ruten, men i sommersæsonen bliver Bertha-K også sat ind for at betjene Nykøbing Mors Turistkontor. Bertha-K benyttes til eventsejladser med f.eks. øl- og romsmagning, til sælsafari og rundfarter omkring Mors.

Bertha-K har plads til 98 passagerer. Når skibet i højsæsonen har travlt med turistsejlads ved Mors, sættes Svanen ind på Livø-ruten. M/S Svanen har kun plads til 48 passagerer.

Den nye rederiejer har senest sejlet lodsbåd fra Hals, men nu har han travlt med at gøre klar til sommersæsonen med Svanen og Bertha-K. Begge skibe ligger lige nu i Nykøbing Mors Havn. I næste uge sejler Svanen til Fur, hvor den skal udstyres med en ny rampe, så cykler og kørestole lettere kan komme af og på skibet. Efter påske skal skibet på bedding i Løgstør for at synes og klargøres til sæsonen.

Bertha-K sejler til Assens for at blive synet og klargjort. Derefter skal fartøjet på en større rundtur til de indre, danske farvande for at agere afløser på flere forskellige små færgeruter.

Det gælder blandt andet Fåborg-Lyø-Avernakø, Endelave-Snaptun og Orø-Holbæk.

Jesper Dalstrup er i fuld gang med at hyre mandskab til sommerhalvårets opgaver til søs. Ruten Rønbjerg-Livø åbner fredag 23. april, og den dag vil den nye rederiejer selv stå ved roret på M/S Svanen.

- Traditionen tro begynder vi sæsonen med rundstykker og en lille skarp til halsen til alle - undtagen altså dem, som skal sejle skibet, siger Jesper Dalstrup.

Han har ikke tidligere været selvstændig og er godt klar over, at der nu kommer nye opgaver.

- Men jeg har altid involveret mig dybt i de ting, jeg har arbejdet med, også selv om jeg har været ansat og ikke ejer, siger han.

Vesthimmerlands Kommune har ansvaret for færgedriften til Livø. Opgaven var tidligere udliciteret til selskabet Miniline, som i fjor stoppede, fordi man solgte sin færge til Tyskland.