Lokummet brændte: Ny brand i toiletruller betragtes som påsat

AALESTRUP:Beredskabet og politiet for til Aalestrup Busterminal, da der lød om melding om brand. Det vidste sig, at der var sat ild til to toiletruller inde på terminalens toilet.

Det fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Palle Olesen.

- Vi var hurtigt inde på toilettet og fik luftet ud, og så gjorde vi ikke mere ved det, siger han.

Der er ikke sket yderligere skade på toilettet.

Ved Nordjyllands Politi ser man med stor alvor på branden, der vil blive betragtes som påsat.

- Det er klart. Det brænder ikke af sig selv, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Det er anden gang på under en uge, at politiet er ude på et toilet, der brænder på en busterminal. I sidste uge skete samme nummer på Farsø Busterminal, hvor det ligeledes var sat ild til en toiletrulle.

Politiet vagtchefen kan ikke konkludere, hvorvidt de to sager har noget med hinanden at gøre.

Var du på Aalestrup Busterminal søndag eftermiddag, vil politiet gerne i kontakt med dig på 114.