Lykkelig udgang på forældres værste mareridt: Politihund fulgte 2,5 kilometer langt spor

NORDJYLLAND:En hund fra Nordjyllands Politi har sikkert fået en kæmpe tak fra både et forældrepar og et bedsteforældrepar nord for Gedsted, der onsdag formiddag oplevede det værste mareridt de kan komme ud for.

Ved ni-tiden var forældreparrets cirka tre-årige søn ude at lege på gårdspladsen på bedsteforældrenes landejendom, da han - og familiens hund - pludselig var væk.

- Bedsteforældrene ledte selvfølgelig i området, men da sønnen ikke var af se, slog de hurtigt alarm, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Politiet valgte at sende fire patruljer til stedet, da landejendommen ligger tæt på fjorden og tæt på den stærkt befærdede Viborgvej, der er hovedvej mellem Løgstør og Viborg.

- Patruljerne leder i området uden held, og vi er på nippet til at sende helikopter og drone i luften, da det som sagt ligger tæt på fjorden, da en af politihundene får et svagt spor. Det lykkedes at følge sporet og finde drengen og hunden, der bliver fundet over to og en halv kilometer hjemmefra, siger Karsten Højrup Kristensen, der fortæller, at drengen nåede at være væk i over to timer.

- Drengen opdagede ikke, at han var væk. Han gik bare og hyggede sig med hunden, men det var nogle meget glade forældre, der fik drengen hjem igen.

- Det vakte også en del glæde ved kollegaerne. Det er fantastisk, når hundene lykkedes med at finde sådan en lille gut. Og vi var alle overrasket over, at han var kommet to og en halv kilometer hjemmefra på så kort tid, vi var ikke i nærheden af, at lede så lagt væk, siger Karsten Højrup Kristensen.