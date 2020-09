Måtte tømme en bogbutik: Sarah fik bøger for 2849 kroner

Der blev talt ned fra fem, og så løb 12-årige Sarah Aamand gennem Bog og idé i Farsø for at samle bøger. Ruten var nøje planlagt, og hun greb bog efter bog, som hun stablede op i favnen på sin veninde. Selvom hun havde fem minutter til at samle alle de bøger, hun kunne, så skulle der ikke meget mere end et minut til, så havde hun fundet alle bøgerne på sin liste.

- Det var sjovt, siger Sarah, da hun var færdig med at finde bøgerne.

Grunden til, at Sarah havde fået mulighed for at udleve en hver bogorms største drøm om at tømme en bogbutik på fem minutter, var, at hun havde vundet Sommerbogen. En konkurrence fra De Danske Børnebiblioteker, hvor præmien var, at hun blev sluppet løs i en bogbutik.

Sarah læser meget, og hun havde derfor inden start allerede lagt en plan for, hvilke bøger hun skulle have med hjem. Hun havde været rundt i butikken og fundet, hvor de stod, så hun vidste lige præcis, hvor hun skulle løbe hen. Hun fik samlet 16 bøger, primært fantasy og ungdomsbøger.

Udover tidsfristen på de fem minutter var der også et beløbsloft på 3000 kroner, som Sarah kunne skrabe til sig for. Hun fik i alt bøger med hjem for 2849 kroner.

Sarah har en lille bogklub sammen med veninden Adaeze, som hun havde taget med mandag. De to piger henter bøger på biblioteket, så tager de hver en stak til at læse og bytter, når de er færdige.

Her er Sarah ved at finde de første bøger på sin liste

Konkurrencen

Sommerbogen kørte fra juni til august, og gik ud på at børn og unge skulle løse forskellige læseudfordringer. De kunne få udleveret et ark med udfordringer på biblioteket. Det kunne for eksempel være at læse en bog udenfor, læse en fagbog eller læse en bog på engelsk.

Børnene skulle læse minimum tre bøger, lave mindst tre boganmeldelser og udføre mindst ti af udfordringerne for at kunne deltage i konkurrencen. Sarah havde dog læst langt flere bøger end det.

Udover Sarah har to andre børn på landsplan også vundet præmien, hvor de skulle tømme en bogbutik. Derudover var der tre andre lokale vindere i Vesthimmerland, som hver fik udleveret en bog, som var valgt præcist til dem.

Vesthimmerlands Biblioteker planlægger at lave en udstilling af de bøger, som Sarah valgte, og nogle af de bøger hun før har læst.

I alt deltog omkring 7000 børn fra 76 kommuner.

Pointen med konkurrencen var at øge børn og unges læselyst ved hjælp af de sjove og lidt anderledes udfordringer.

- Vi prøver at skabe læseglæde for børn og unge i skolerne. Ofte bliver de pålagt at læse, men hvor det ikke er af lyst, siger Iben Marie Jacobsen, bibliotekar på Vesthimmerlands Biblioteker.

Da Sarah fik to poser med bøger i hænderne, var hun ikke i tvivl om, hvad hun skulle nu.

- Jeg skal hjem og læse. Måske starter jeg med The Hunger Games, fortæller hun.