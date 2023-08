Malkestald i brand - køer måtte evakueres

AARS:der udbrød onsdag aften brand på en gård med malkekvæg på Herredsvej mellem Aars og Vognsild.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 21.32, og brandfolk fra Aars fik hurtigt assistance af kolleger fra Farsø.

Ifølge indsatsleder Thomas Bach Sørensen var der åben ild og kraftig røgudvikling, da brandfolkene ankom, og fordi ilden foregik i og omkring elektriciteten i teknikrummet, blev der tilkaldt en elektriker for at afbryde strømmen, før brandfolkene for alvor kunne begynde at hælde vand på flammerne.

Imens blev malkekvæget i stalden reddet ud af den brændende bygning.

Kort før kl. 23 kunne indsatslederen oplyse, at branden var under kontrol. En dyrlæge blev tilkaldt for at tilse enkelte køer for røgforgiftning, men umiddelbart var det største problem, at ejeren af gården nu står med et malkeanlæg, der er ødelagt af branden - og en flok køer, der snart skal malkes.

- Det må han tage med sit forsikringsselskab. Jeg er sikker på, de nok skal finde en løsning, siger Thomas Bach Sørensen.