Mand død efter påkørsel ved jem & fix i Aars

AARS:En midaldrende mand blev sidst på formiddagen fundet på Keldgårdsvej ved jem & fix i Aars. Manden er tilsyneladende kørt over af en en lastbil, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix.

Manden blev så medtaget ved ulykken, at han efterfølgende er død.

- Pågældende blev erklæret død af en læge fra lægehelikopteren, siger vagtchef Bruno Brix til Ritzau.

Ulykken skete ifølge ritzau i området ved vareindleveringen til byggemarkedet. Myndighederne fik anmeldelsen klokken 11.39.

Chaufføren har åbenbart ikke opdaget ulykken, for der var intet køretøj at se, fortæller vagtchefen, der dog understreger, at det umiddelbart ikke ser ud til at være tale om en flugtbilist.

Sagen undersøges blandt andet ved at indhente videoovervågning fra stedet, fortæller vagtchef Bruno Brix.