Mand i kritisk tilstand efter ulykke på scooter: Politiet ved ikke, hvad der er sket

FARSØ:Klokken 18.06 lørdag aften fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand var kørt galt på sin scooter på Grønnerupvej ved Farsø.

Da en patruljebil ankom til stedet stod det hurtigt klart, at manden var alvorligt kvæstet, og han blev efterfølgende kørt på Aalborg Universitetshospital. Hans tilstand betegnes som kritisk, oplyser vagtchef Mads Hessellund.

- Om han er blevet påkørt eller om det er et solouheld, ved vi ikke endnu. Men der er umiddelbart ikke noget der tyder på, at han er blevet ramt, siger Mads Hessellund.

En bilinspektør har været på stedet for at foretage undersøgelser, men de har indtil videre ikke kastet mere lys over, hvad der kan være sket.

Nordjyllands Politi vil derfor gerne høre fra eventuelle vidner, kan kan have set noget på Grønnerupvej omkring klokken 18.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.