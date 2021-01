Mand skulle på toilet: Så nabohuset brænde

SULDRUP:Et hus på Hyldal Møllevej lidt uden for Suldrup er her tidligt sændag morgen totalt udbrændt, Alarmen til beredskabet lød klokken 04.15.

Det oplyser indsatsleder Caspar Weisberg, Nordjyllands Beredskab.

Branden blev opdaget af en nabo, som skulle på toilet. Han kunne se, at der var masser af flammer i nabohuset og alarmerede derfor Nordjyllands Beredskab.

11



















Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Da vi kom herud, var huset overtændt. Der stod ild op gennem det meste af taget, og hele etageadskillelsen mellem stueplan og 1. sal er styrtet sammen, og alt inventaret fra 1. sal ligger i en stor bunke inde i det udbrændte hus, forklarer Caspar Weisberg.

Han, en holdleder og fem brandfolk kunne i realiteten blot se til, mens huset brændte ned.

- Der er intet at redde, og der var ingen risiko for, at ilden skulle sprede sig til andre bygninger, så vi er gået i gang med at slukke ned stille og roligt fra den ene ende til den anden, lyder det fra indsatslederen.

Caspar Weisberg forventede ved 8.30-tiden, at der skulle bruges yderligere et par timer på slukning af branden, før brandfolk og de tre udrykningskøretøjer kan vende hjem til stationen i Aars.

- Vi skal lige sikre os, at der ikke er ildlommer i det sammenstyrtede hus, så det pludselig kan blusse op igen. Det vil tage lidt mere tid, konstaterer indsatslederen.

Der var ingen hjemme i huset, da branden opstod, og Caspar Weisberg kan intet sige om en eventuel årsag til branden.

- Der var så meget ild, at det har været helt umuligt at se, hvor ilden skulle være opstået. Og der skal et helt nyt hus til. Der er intet at redde, fastslår han.