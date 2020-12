Mand slap afsted med kontanter efter kassedyk i Superbrugsen

LØGSTØR:Det lykkedes søndag aften kl. ca. 19.40 en mand at udføre et såkaldt kassedyk i Superbrugsen på Limfjordsvej i Løgstør, da han i et ubevogtet øjeblik og uden at true stak hånden ned i kasseapparatet og huggede en håndfuld pengesedler.

Manden, der var iført mundbind, mørk jakke med hætte, grå bukser og grå sko, løb derfra med et "ikke uanseeligt beløb i kontanter".

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

- Vi har nogle okay overvågningsbilleder derfra, og de stemmer overens med det signalement, vi har af manden, siger vagtchefen.

Nordjyllands Politi leder i øjeblikket efter manden i området, og vagtchefen opfordrer eventuelle vidner til at kontakte politiet på 114 med oplysninger.