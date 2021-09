Mand trængte ind i ekskærestes lejlighed med kniv

AALESTRUP:Mandag aften trængte en 35-årig mand sig ind i sin ekskæreste lejlighed på Engdiget i Aalestrup.

Manden har tilhold mod at befinde sig på adressen, og da ekskæresten mandag aften ringede 112 klokken 18.59, kunne hun også fortælle, at han havde en kniv på sig.

- Han er godt kendt for at genere hende, og det er selvfølgelig også derfor, hun har et tilhold mod ham, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Kvinden er uskadt.

Hvad der ligger til grund for konflikten, og hvad der helt præcist er sket, ved vagtchefen ikke.

- Han kom ud med en kniv i hånden, men om han decideret har truet hende, står lidt uvist endnu, siger Jess Falberg.

Inden politiet nåede frem til adressen, nåede manden at stikke af, og politiet har endnu ikke fundet ham.

Vidner har fortalt, at de så ham stikke af ud over en mark.

- Han har ikke adresse nogen steder, så han er lidt svær at finde. Men vi han været ude at lede efter ham, siger vagtchefen.

Kvinden er mandag aften på krisecenter.