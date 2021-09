Maraton-generalforsamling knuste forslag om salg til Stofa

Onsdag aften var der generalforsamling i Løgstør Kabel Tv, og det udviklede sig - måske ikke helt uventet - til noget af en maratonforestilling.

Ikke færre end 250 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og konklusionen blev, at Løgstør Kabel Tv fortsætter.

Ca. 250 deltog i generalforsamlingen i Lanternen. Foto: Mogens Lynge

Et flertal i bestyrelsen havde ellers lagt op til at sælge Løgstør Kabel Tv til Stofa, men allerede på et informationsmøde 7. juli stod det klart, at beslutningen ville møde kraftig modstand blandt medlemmerne.

Ordstyrer Mogens Kjær fik da også sit at se til på onsdagens generalforsamling, hvor mange punkter skulle til skriftlig afstemning i salen, inden foreningens fremtid var kendt.

Formanden Bjarne Mæng aflagde beretning for året, og regnskabet blev gennemgået, men det var fra starten tydeligt, at det ikke var dét, folk var mødt op for at høre.

Formand for Løgstør Boligforening, Allan Møller Kristensen, foreslog, at de bestyrelsesmedlemmer, der ønskede salg, skulle træde tilbage og lade andre komme til. Foto: Mogens Lynge

Per Ravn redegjorde på bestyrelsens vegne for forslaget om at sælge til Stofa og forklarede om baggrunden til beslutningen.

En af kritikerne, Mogens Christensen, havde allerede forud for generalforsamlingen lavet et stort forarbejde for at forhindre salget.

Dette synspunkt argumenterede han også for på generalforsamlingen, og efter Mogens Christensen fulgte flere, som støttede ham i, at Løgstør Kabel Tv skulle bestå.

En klar indikation af, hvor det bar hen, fik forsamlingen, da et forslag om at ændre vedtægterne blev nedstemt med stemmetallene 167 mod og 54 for.

Mogens Christensen var en af foregangsmændene for at bevare Løgstør Kabel Tv. Foto: Mogens Lynge

Formanden for Løgstør Boligforening, Allan Møller Kristensen, gav eksempelvis klart udtryk for, at beboerne i Løgstør Boligforening er godt tilfredse med Løgstør Kabel Tv og ikke kan se nogen grund til at nedlægge foreningen.

Han fandt på den baggrund, at de bestyrelsesmedlemmer, der har arbejdet for at sælge til Stofa, bør træde tilbage, så nye kræfter kan komme til.

Per Ravn gennemgik den aftale, der er lavet med Stofa og som blev nedstemt på generalforsamlingen. Foto: Mogens Lynge

Ved den efterfølgende afstemning blev Tom Larsen, Kenneth Kajberg og Lars H. Andersen valgt - med den hidtidige formand for Løgstør Kabel Tv, Bjarne Mæng, som suppleant.

Undervejs i den lange generalforsamling var der en pause, hvor der blev serveret lækre sandwich. øl, vand og kaffe.

Ordstyrer Mogens Kjær styrede professionelt aftenen og sørgede for, at der hele vejen igennem herskede god ro og orden - trods uenighederne.