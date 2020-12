Markant nordjysk byrådspolitiker er død

LØGSTØR:En markant lokalpolitiker er død. Uffe Bro fra Løgstør, medlem af Vesthimmerlands Byråd og formand for kommunens tekniske udvalg, er gået bort i en alder af 75 år.

Han var født i Løgstør og student fra Viborg Katedralskole i 1965. Han blev uddannet jurist fra Aarhus Universet og drev advokatfirma i Løgstør. Men Uffe Bro fik også en militær karriere og havde rang af oberstløjtnant, da han forlod forsvarets reserve som 60-årig. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2003.

Uffe Bro stillede første gang op til et byrådsvalg i 1998 og blev valgt ind i Løgstør Byråd. Han fortsatte sit politiske virke i den nye Vesthimmerlands Kommune, hvor han indtil sin død var formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Han begyndte sin politiske karriere på en kommuneliste i Løgstør, men skiftede ret hurtigt til Socialdemokratiet.

- Uffe var en rigtig Socialdemokrat, selv om han som advokat nogle gange kunne virke lidt konservativ. Han var engageret, dedikeret og bevidst om at arbejde for samfundet og ikke sig selv, fortæller Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

- Samtidig havde han en usædvanlig behagelig form for humor, som gjorde, at man kom til at holde meget af ham, tilføjer borgmesteren.

Mange byrådskolleger opfattede nok Uffe Bro som først og fremmest Løgstørs mand.

- Men Uffe kunne godt løfte sig op og se på helheden. Han var for eksempel den første til at erklære sin støtte til ideen om at overdække Kimbrertorvet i Aars, siger Per Bach Laursen.

Eftermælet som en god mand for Løgstør kan dog næppe rokkes ved. Hans far, Vagn Bro, var socialdemokratisk borgmester i Løgstør frem til kommunereformen i 1970, og gennem årene engagerede Uffe Bro sig i mange projekter i byen. Han spillede således vigtige roller i etableringen af Løgstør Park Hotel, feriecentret i Rønbjerg og havneudvidelserne i Løgstør.

- Uffe Bro har betydet meget for Løgstørs udvikling. Han var engageret i utroligt meget i byen, siger byrådskollegaen og tidligere borgmester i den gamle Løgstør Kommune, Jens Lauritzen (V).

Da Uffe Bro efter 25 år som formand for Dansk Fjernvarme forlod posten, blev han hædret med titlen æresmedlem. Arkivfoto: Jesper Voldgaard

Én sag ofrede han flere år på end det lokalpolitiske virke: Fjernvarmen. Fra 1982 til sin død var han formand for Løgstør Fjernvarme, og i 25 år var han også formand for landsforeningen Dansk Fjernvarme, en post Uffe Bro forlod for knap tre år siden, samtidig med at han blev hædret som æresmedlem af foreningen.

Uffe Bro var gift med Britta Strauss Bro, der er pensioneret folkeskolelærer. Han efterlader sig også datteren Signe og sønnen Carl Christian.

Uffe Bros suppleant i Vesthimmerlands Byråd er Michael Toft, som nu træder ind i kommunalbestyrelsen.