Martin skred: Nu kaldes der ind til ekstraordinært møde i landsby

RANUM:- Der er nogle, som gerne vil have valgt helt nye folk ind på alle poster. Jeg er spændt på, om det kommer til at lykkes.

20-årige Line Lynge, der sidder i bestyrelsen for borgerforeningen i Ranum, forudser en mildest talt "livlig omgang" i borgerforeningen, når sognehuset på Kirkevej i Ranum torsdag danner ramme om en ekstraordinær generalforsamling for at få fyldt de tomme pladser i foreningens bestyrelse.

Der er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling efter længere tids strid i borgerforeningen - og efterfølgende flugt fra bestyrelsen.

- Tre har valgt at vente med at udtræde til vores byfest var afviklet - og så er der tre, som er trådt ud bestyrelsen på grund af samarbejdsvanskeligheder, fortæller Line Lynge, der hidtil har været suppleant, men nu er rykket ind i bestyrelsen for at udfylde en af de tomme pladser.

Hvad går uoverensstemmelserne på?

- Ja, det har jeg da ikke lyst til at fortælle dig. Vi trænger i stedet til ro på og vil gerne have lov at se fremad, siger hun.

Uden ledelse

En konsekvens af uenighederne er, at borgerforeningen lige nu blandt andet står både uden formand og kasserer.

"Da flere har valgt at træde ud af foreningen, har vi derfor brug for, at alle Ranumborgere møder op på torsdag, så nye kræfter kan komme til" skriver borgerforeningen på sin Facebook-side.

Fraktion

Line Lynge fortæller, at der er en fraktion i byen som op til den ekstraordinære generalforsamling på torsdag arbejder på, at der skal vælges helt nye folk ind på alle poster i bestyrelsen.

- Jeg synes personligt ikke, det er en god idé. Os der sidder tilbage i bestyrelsen er frivillige, der alle arbejder for at gøre det bedste for byen.

- Vi vil også gerne, at der f.eks. er en god byfest og et godt Sankt Hans-arrangement, siger Line Lynge, som forudser en yderst velbesøgt ekstraordinær generalforsamling.

Kaffe og gratis rundstykker og marked i hovedgaden i Ranum. Men under hyggen ulmer uenigheden. Foto: Mogens Lynge

Kasserer er skredet

Martin Sørensen, der har siddet i bestyrelsen i ni år, er en af dem, der har taget sit gode tøj og er skredet.

Han har sagt farvel til kassererposten på grund af "samarbejdsvanskeligheder".

- Der har været en række uenigheder omkring nogle konkrete ting, siden der kom nye folk ind i bestyrelsen for et år siden. Op til da kunne vil klare alting i fred og fordragelighed. Men mange bække små af uenigheder har gjort, at jeg ikke vil være med længere, siger Martin Sørensen.

Han har valgt at sige farvel til bestyrelsen sammen med sin bror, Jan Arbjerg Christensen, som besad formandsposten.

Martin Sørensen vil - i lighed med Line Lynge - ikke konkretisere uenighederne.

- Jeg synes, der har været lagt et urimeligt pres på os, så "filmen er knækket". Mere får du mig ikke til at sige, lyder det fra Martin Sørensen, som tror der bliver fyldt godt og vel op til den ekstraordinære generalforsamling på torsdag i sognehuset.

- Jeg vil ikke afvise, at jeg godt vil vælges ind igen, men så skal det være sammen med andre personer i bestyrelsen, siger den tidligere kasserer, der - uanset hvordan udfaldet bliver på torsdag - håber på valg af en velfungerende bestyrelse for borgerforeningen fremadrettet.

- Det er så vigtigt for byen, at der er en god borgerforening, siger Martin Sørensen.

Ranum er Vesthimmerlands Kommunes femtestørste by med knap 1000 indbyggere.