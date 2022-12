Massive protester mod specielt byggeri i midtbyen

AARS:- Herfra bliver det et nej tak til planerne...

Sådan lyder det nu i samlet kor fra 187 beboere omkring et gammelt vandtårn i Aars.

Her vil den kendte erhvervsmand Finn Hovalt Mathiassen omdanne vandtårnsområdet til boligområde med 34 boliger, men beboerne frygter for generne.

Vesthimmerlands Kommune har nu lukket for høringssvar i forbindelse med lokalplanen, der skal bane vej for boligerne - og ved fristens udløb havde 187 beboere i 116 husstande skrevet under i forsøget på at stoppe byggeplanerne i den nuværende form.

Finn Hovalt Mathiassen har godt nok haft flere møder med de utilfredse beboere, og der er lagt op til justeringer.

Morten Holm, der er nærmeste nabo, understreger dog, at rækken af justeringer fra Finn Hovalt Mathiassens side ikke er afklaret, og derfor ikke en del af gruppens høringssvar.

I forslaget skal vandtårn og området omkring omdannes til etageboliger. Et stykke af en cykelsti vil blive til vej. Christian Made Hagelskjær

- Vi har senest 19. december været i dialog med Finn Hovalt Mathiassen, hvor han fortsat arbejder på at tilrette en ny situationsplan/udkast på boligprojektet, og vi har således fortsat en positiv dialog med ham. Vi tænker derfor ikke, at det er udelukket, at der efter høringsfristens udløb kan findes flere løsninger på nogle af vores kritikpunkter, siger Morten Holm.

- Men vi holder fast i vores indsigelse, understreger han.

Større og større

De ængstelige naboer er blandt andet utilfredse med, at byggeriet er blevet større og større, siden de første planer blev fremlagt for ca. fire år siden.

Planen er blandt andet at lave denne sti til en vej. Morten Holm bor i huset til venstre. Foto: Martél Andersen

Boligbyggeriet er først vokset fra 10-12 boliger i ét plan, så til 20-22 boliger, så til 27 boliger i sommeren 2021 og nu til at være et fire-etagers boligbyggeri med 34 boliger og 51 P-pladser, påpeger beboerne, som sidst - men ikke mindst - hæfter sig ved, at bygherre har foreslået at ændre en meget befærdet offentlig sti til en gennemgående vej fra Møllevej og ud på en blind stikvej på Østermarken.

- I bund og grund kan man sige, at vi nu som nærmeste naboer står med den følelse, at boligprojektet er blevet alt for stort. Det passer simpelthen ikke længere ind i områdets ”rammer”, siger Morten Holm, der udover at være tætteste nabo også er med i en arbejdsgruppe, som har råbt højt for at gøre politikerne i byrådet opmærksom på problemerne med kæmpebyggeriet.

VANDTÅRNET I AARS Det gamle vandtårn er opført i 1930. Det blev i sin tid bygget af murermester Strandholt, og kostede dengang den nette sum af 14.000 kr. at opføre.

Tårnet blev dengang bygget ovenpå en beton-vandbeholder, der rummede byens vandbeholdning.

Beton-vandbeholderen blev lavet omkring år 1900 og forsynede hele byen, men da Aars hotel blev bygget var der pludselig ikke nok tryk på vandet.

Derfor opført man vandtårnet for at skabe tryk på vandet til forsyning af både byen og byens hotel.

Senere blev vandtårnet nedlagt, og i 1988 besluttede Aars Kommune at sætte vandtårnet til salg.

Det skete i udbud. Finn Hovalt Mathiassen bød omkring 100.000 kr. - og vandt udbuddet. Der var ikke andre bydere...

Herefter fik Finn Hovalt Mathiassen tårnet renoveret - en renovering som i 1996 betød, at det modtog kommunens pris for flot renovering.

Det blev i en årrække blandt andet brugt til kunstudstillinger og hustruens forretning, men forretningen er flyttet i nye lokaler i Himmerlandsgade.

Derfor skal stedet nu have nyt liv. Og det bliver, hvis det går som Finn Hovalt Mathiassen håber, som attraktive boliger VIS MERE

En lang række politikere fra byrådet har de seneste uger været på besøg - torsdag var den konservative byrådsgruppe således på visit for at snakke med beboerne.

En række beboere omkring et gammelt vandtårn i Aars frygter at blive naboer til kæmpebyggeriet. Foto: Martél Andersen

Massiv støtte

Morten Holm er glad for den store opbakning til det arbejde, som arbejdsgruppen har lavet.

Den massive støtte betyder meget. Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af vores høringssvar fået massiv opbakning fra stort set samtlige naboer til vandtårnet Morten Holm

- Den massive støtte betyder meget. Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af vores høringssvar fået massiv opbakning fra stort set samtlige naboer til vandtårnet, og underskrifterne tæller også MED-udvalget ved Østermarksskolen og Børnehaven Troldehøjen, fortæller Morten Holm, der peger på, at byggeriet overskrider kommuneplanen i forhold til antal af etager og bebyggelsesprocent.

- Nu kan vi ikke gøre mere i denne omgang. Vi har sendt vores indsigelser, og må se frem mod det videre arbejde hos teknikerne på rådhuset og herefter den politiske proces, hvor vi er spændte på, hvor langt politikerne vil strække sig, siger Morten Holm, som sammenfattende konkluderer, at "det vel hverken kan være kommunens eller naboernes problem, at bygherres boligprojekt er for stort til området".