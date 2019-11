Mere sæbe og vand skal give ældre bedre livskvalitet

VESTHIMMERLAND:Sundere og gladere ældre.

Det venter formanden for Vesthimmerlands ældreråd helt sikkert bliver resultatet af kommunens nye budget for sundhedsområdet.

For hvor det efterhånden er blevet standard at kommuner skærer ned på rengøring og anden basal støtte, så er Vesthimmerlands Kommune gået den modsatte vej med årets budget.

- Vi er i toppen på mange måder, når der sammenlignes forhold for ældre i de danske kommuner. Blandt andet i en ny undersøgelse fra De Danske Ældreråd. Det er rigtigt dejligt, og jeg har rost politikerne, siger Erik Stagsted.

Lidt og meget

Helt konkret går man fra rengøring hver tredje uge til hver anden uge efter nytår. Samtidig sættes mængden af hovedrengøring op med 50 procent, fra to til tre timer om året. Noget der kommer til at gælde i alle landets kommuner.

Her understreges det, at tiden både må bruges til hovedrengøring og oprydning; hvad man nu lokalt skønner mest nødvendigt.

- En times ekstra tid til hovedrengøring lyder ikke af meget. Men to timer til hovedrengøring, det kan man jo sige sig selv ikke er nok til at komme i bund. Med tre timer kommer man trods alt et pænt stykke længere end med to, vurderer Erik Stagsted.

Næstformand i sundhedsudvalget Liselotte Lynge (DF) glæder sig også over den forbedrede service.

- Det er dejligt at det går den vej. Og vi håber at vi kan gøre det endnu bedre til næste budget, siger hun på udvalgets vegne.

Wc vinder

Han venter at det mest er rengøring på badeværelser og i køkkener, som der vil blive fokuseret på med de ekstra timer.

- Det kan blive svært at ramme rigtigt, når man bliver ældre. Så på toiletter vil en time mere rengøring virkelig kunne betyde noget. Resultatet kan kun blive sundere ældre, der lever længere, er hans tro og ønske.

I Vesthimmerland får 795 borgere rengøringshjælp. Det er dog i meget forskellig grad, da den grundlæggende holdning er, at man skal klare sig selv så længe som muligt. Kun godt ti procent er således berettigede til at få hjælp til hovedrengøring, altså cirka 80.