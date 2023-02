Messe på stort nordjysk center giver 30 nye jobs

GATTEN:Der er 30 nye jobs på vej til Vesthimmerland efter resortet HimmerLand i Gatten i Vesthimmerland i weekenden holdt jobmesse, hvor man kunne høre nærmere om elevpladser og ledige stillinger på resortet på Lars Larsens Vej 1.

- Sikke en succes. Jeg har svært ved at få armene ned over, at vi kan tiltrække så stor en nysgerrighed på et job i HimmerLand - jeg tror der har været over 100 forbi for at høre nærmere om vores forskellige stillinger, siger HR Business Partner Pia Søgaard.

- Jeg har mødt rigtig mange gode kandidater, og det er også det, jeg hører fra mine kollegaer. Og selvom det ikke er alle, vi kan tilbyde et job her og nu, så kan det være, der er en plads til dem, i takt med at flere af vores udvidelser åbner.

Sidste år afholdt HimmerLand for første gang jobmesse, hvilket blev taget rigtig godt imod. Så godt at det er blevet besluttet, at jobmessen skal komme igen hvert år første søndag i februar.

Nysgerrig på et arbejde

En af dem, der var nysgerrig på et arbejde i HimmerLand, er Katrine Pedersen. Hun havde taget turen fra Fjerritslev.

- Jeg så opslaget på LinkedIn om jobmessen, og tænkte, at det lød spændende. Det er lidt mere afslappet, og man får mulighed for at se stedet på en anden måde, end hvis man var til en almindelig samtale, siger Katrine Pedersen.

- Jeg kom her en del som barn, og man kan jo roligt sige, at der er sket en hel masse siden. Det er en spændende udvikling HimmerLand er på, og jeg er da også nysgerrig på, om der er nogle stillinger, hvor der kan være et match.

Pia Søgaard regner med, at der vil blive lavet 30 jobs på baggrund af søndagens jobmesse.

Udvikling er gået stærkt

Tom Sørensen, der er Afdelingsleder for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning i Vesthimmerlands Kommune, er begejstret for jobmessen.

- Jeg synes, at det giver et godt billede af HimmerLand, og den energi, de arbejder med. De sætter sig ikke og venter på kandidaterne, de gør rent faktisk noget aktivt ud af det, og så synes jeg det er dejligt at se, at jobmessen kommer igen næste år, siger Tom Sørensen, der mener, at jobmessen også en rigtig god og afslappet måde at møde hinanden på.

260 flygtende ukrainere har pludselig givet Vesthimmerland tilvækst i befolkningen for første gang i mange år. Mange af dem er i arbejde, blandt andet 10 på Himmerland Resort. Foto: Martin Damgård

Siden 2020 er udviklingen i HimmerLand gået rigtig stærkt, og sidste år kunne nogle af resortets nye tilføjelser således åbne - nemlig 26 nye hotelværelser og et 20.000 kvadratmeter stort sportsområde med padelbaner både inde og ude, kunstgræs fodboldbane, tennis og en streetbane.

I 2023 bliver HimmerLands nye multihal færdig, ligesom ekstra parkeringspladser, et privat feriehus til grupper m.m. og nye bowlingfaciliteter.