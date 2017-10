Middelalderdage på Vitskøl Kloster

VITSKØL: Som formand for foreningen Den levende Middelalder var Bo Jacobsen lørdag tæt på at komme i gabestokken til middelalderdagene på Vitskøl Kloster.

- Jeg havde nemlig i en pressemeddelelse lovet at solen ville skinne hele dagen hen over Vitskøl Kloster, men det kneb gevaldigt at opfylde løftet her lørdag formiddag, erklærede han med et stort grin hen på eftermiddagen, hvor solen igen havde fået magten på himlen over Vesthimmerland.

Ved hans side står pr-munk Hardy Jensen.

- Ja, med hensyn til besøgstallet må vi jo erkende at være meget afhængige af vejret på denne årstid. Til gengæld har vi jo de pragtfulde omgivelser her på Vitskøl Kloster tæt ved ved Limfjorden samt tidspunktet den første weekend i efterårsferien, hvor familier har tid til at besøge os og andre konkurrerende markeder har sluttet for i år, bemærker han.

Igen afhængigt af vejret forventer de begge et besøgstal på omkring 2000 hen over weekenden i lighed med tidligere år.

At efterårsferien lørdag netop var indledt var tydeligt at se rundt på markedspladsen og i de mange opstillede boder, for rigtig mange forældre og bedsteforældre havde taget børn og børnebørn med til middelalderdagene.

Blandt andet ægteparret Solveig og Jan Terp fra nabobyen Ranum.

- Vi har taget vores tre børnebørn fra Øland med til middelalderdagene her på Vitskøl Kloster. Det er en mangeårig tradition, som børnene synes er rigtig sjov, fortæller Solveig Terp.