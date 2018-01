Millioner skal give comeback til stor golfturnering

VESTHIMMERLAND: Der skal handles hurtigt. Men ikke så hurtigt at man forkøber sig.

Den holdning sender nu borgmester Per Bach Laursen på visit hos Made In Denmark, der kan føre den store golfturnering tilbage Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten.

- Vi vil rigtigt gerne have turneringen tilbage. Men ikke for enhver pris. Nogle af de beløb, der har været nævnt - som 10 millioner kroner - er helt urealistiske for en kommune som vores. Så det må komme til en direkte forhandling, siger økonomiudvalgets formand.

Til byrådsmødet torsdag i næste uge skal der ligge en indstilling og et beløb. Det er den tidshorisont golfturneringen har sat.

- Det betyder at vi er under tidspres, og det kommer der sjældent noget godt ud af. Men sådan er det, siger Per Bach Laursen.

Opbakningen er stor i udvalget. SF vil dog kun bidrage med praktisk hjælp, ligesom kommunen i stor udstrækning har gjort de forrige fire år.

- Når vi taler med lokale handlende får de ikke særlig gevinst. Så vil man have sådan en turnering må man selv betale, synes vi, siger Theresa Berg Andersen.

Økonomiudvalget og byrådet viste i december turneringen stor velvilje ved at bevilge en million kroner til afvikling af en såkaldt challenge-turnering, der skal afvikles på Made In Denmarks hjemmebane til sommer. Det er en turnering, der rangerer noget lavere end Made In Denmark. Så organisationen kan dårligt tvivle på at der er stor støtte at hente i det vesthimmerlandske.

Tidligere har man dog ikke lagt skjul på, at ansøgningen til Vesthimmerland kun er begyndelsen på en indhentning af regional støtte til begivenheden.

Hvordan det skal foregå vides ikke, men andre kommuner har også de øvrige år bidraget til turneringen. University College Nordjylland gjorde i 2014 den økonomiske betydning af Made In Denmark op, til 62 millioner kroner for Nordjylland.

Også Regionen har tidligere støttet turneringen.

Den spilles i år i Silkeborg, og her har man heller ikke tænkt sig at slippe turneringen uden videre.