Mink-drømmen ligger i ruiner: Men nu har Per fået en ny plan

Sidste efterår måtte Per Thyrrestrup lægge sine 68.000 mink i graven sammen med de gode udsigter for familiefirmaet. Nu tilbyder hustruen og han kommunen en måde, hvor både de selv og Vesthimmerland kan få gavn af deres mange erfaringer. Her er han ved minkfarmen uden for Aars. Arkivfoto: Lars Pauli