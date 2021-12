Mohamed skal tilbringe julen bevogtet af politi - blev flyttet til udrejsecenter uden forklaring

RANUM:- Jeg forstår ingenting. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg sidder her. Jeg forstår ikke, hvorfor det her sker lige inden jul. Jeg vil bare gerne have mit liv tilbage. Jeg vil gerne kunne se mine venner.

Sådan siger nu 37-årige Mohamed El Shawa fra Egypten. Han har de seneste par år boet på et lille værelse på Asylcenter Vesthimmerland i Ranum, mens hans ansøgning om asyl i Danmark blev behandlet af Udlændingenævnet.

En tilværelse, der måske nok har ligget langt fra den, han var vant til før og havde håbet på at vende tilbage til, længes han nu tilbage.

For siden den 13. december har de nogenlunde frie rammer på asylcenteret været skiftet ud med en ny tilværelse bag politibevogtet hegn på Udrejsecenter Sjælsmark på Sjælland. Et skift, Mohamed El Shawa slet ikke var forberedt på.

For selv om han fik endeligt afslag på sin ansøgning om asyl i april i år og dermed stod til at skulle forlade landet, har han fået lov til at blive boende på den betingelse, at han samarbejdede med Hjemrejsestyrelsen og i øvrigt levede op til reglerne om skolegang og praktik.

Noget, han har gjort til punkt og prikke.

Alligevel fik han med få dages varsel at vide, at han skulle flyttes.

- Det kom fuldstændig ud af det blå, og jeg har ingen forklaring fået på, hvorfor jeg skulle flyttes efter så lang tid, siger Mohamed El Shawa, der nu i otte måneder har arbejdet på at kunne forlade Danmark, sådan som myndighederne siger, han skal.

Men Mohamed El Shawas sag er svær. For selv om han kom til Danmark tilbage i 2012 fra Egypten for at studere på Aalborg Universitet, er han ikke egyptisk statsborger - derimod er han registreret som statsløs palæstinenser, fordi han er født i Gaza.

Rent formelt betyder det, at han er blevet udvist til Gazastriben, men på grund af urolighederne dernede, og fordi de danske myndigheder ikke en samarbejdsaftale med Hamas, som styrer området, er det fysisk ikke muligt at få Mohamed El Shawa dertil.

I stedet arbejder han og Hjemrejsestyrelsen på at få ham til Egypten, hvor han er opvokset og har det meste af sin familie - men det har vist sig at være en svær opgave, fordi hans opholdstilladelse i Egypten udløb, mens han læste og arbejdede i Danmark.

Mohameds historie August 2012: Mohamed El Shawa kommer til Danmark Juni 2014: Han afslutter sin uddannelse på Aalborg Universitet. Egypten får ny præsident, som vælger at lukke grænserne til Gazastriben Efterår 2016: Efter to års jobsøgning får Mohamed El Shawa job hos en lille virksomhed i Aalborg Sommer 2017: Han får fuldtidsjob i København og flytter dertil 15. januar 2018: Styrelsen for International Rekruttering og Integration afslår at forlænge hans ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, da de ikke mener, at han i året op til har haft arbejdstimer nok til at leve op til kravet om forlængelse 26. juli 2018: Mohamed El Shawa tager til Sandholmlejren og søger om asyl Marts 2019: Han får andet og sidste afslag på opholdstilladelse November 2019: Udlændingestyrelsen nægter Mohamed asyl med den begrundelse, at han ikke har en trussel imod sig. Samtidig bliver det gjort klart, at han skal hjemsendes til Gazastriben, ikke Egypten Maj 2020: Mohameds sag kommer for Flygtningenævnet, som kommer med den afgørelse, at Udlændingestyrelsen skal genvurdere hans sag Februar 2021: Udlændingestyrelsen afviser igen Mohameds asylansøgning 6. april 2021: Flygtningenævnet skal for anden og sidste gang behandle ankesagen - det ender med et afslag med den begrundelse, at Mohamed ikke er truet eller forfulgt i Gaza VIS MERE

Dermed sidder Mohamed El Shawa nu på snart femte år fast i det danske asylsystem og er uden muligheder for at forlade Danmark, fordi han ikke har noget pas.

- Min sagsbehandler opfordrer mig til at blive ved med at samarbejde med Hjemrejsestyrelsen, og hun bliver ved med at sige, at jeg ikke har noget at tabe ved det. Men jeg har jo allerede tabt fire år af mit liv. Jeg har holdt fire fødselsdage i forskellige asylcentre, jeg er blevet forgældet, jeg er gået i stå, jeg er bange og deprimeret. Nogle dage har jeg det, som om jeg er ved at springe i luften, siger Mohamed El Shawa.

Før han kom til Udrejsecenter Sjælsmark den 13. december, troede han, at han havde ramt bunden. Men siden er det gået op for ham, at han på asylcenteret i Ranum havde en vis grad af frihed, selv om systemet hele tiden holdt øje med ham og stillede krav til ham.

- Jeg var fri til at besøge mine venner, og jeg kunne faktisk komme og gå, som jeg ville, så længe jeg fulgte reglerne. Men her er det som at være i fængsel. Jeg er omringet af høje hegn, vi bliver bevogtet af politiet, og hvis jeg skal være væk mere end en dag, skal jeg søge om tilladelse til det, fortæller han.

Og det lægger et pres på ham, han ikke på forhånd kunne forestille sig.

- Jeg har fået nok. Jeg er træt af at blive behandlet som en kriminel og set på, som om jeg gør alt for at blive her i landet ulovligt - for hvis jeg kunne, var jeg allerede rejst, men den luksus har jeg desværre ikke, siger Mohamed El Shawa.

Han har ellers i mange år følt, at Danmark var hans land og hjem, og han har gjort alt, hvad han kunne, for at finde fodfæste og skabe sig en omgangskreds. Men drømmen om en normal tilværelse i Danmark er for længst bristet for ham - i 2018 gik han fra at passe sit fuldtidsarbejde, betale skat, stemme til kommunalvalg og i det hele taget endelig føle, at han var på vej mod noget godt, til at blive en slags paria, én, der lå samfundet til last.

Alt sammen på grund af nogle fejl på nogle gamle timesedler.

- Det her er slet ikke det liv, jeg forestillede mig. Jeg gik fra at arbejde og betale skat til nu at skulle være taknemmelig, fordi jeg får mad hver dag og en seng at sove i. Men jeg er så ked af hele situationen, som bare er gået fra slem til værre i fire år nu, og jeg kan ikke se, hvordan det skal blive bedre. Hvordan jeg skal komme ud af det her. Jeg sidder fast, og jeg føler, at systemet bliver ved med at presse mig, siger Mohamed El Shawa.

Han er i øjeblikket i dialog med den egyptiske ambassade i Danmark, som har sagt ja til at forny hans egyptisk pas, så han kan komme hjem - hvis han vel og mærket kan fremsende et dokument som bevis på sin opholdstilladelse i Danmark.

- Men det dokument kan jeg jo ikke skaffe, fordi myndighederne her vurderer, at jeg ikke kan få asyl. Så jeg sidder fast, fuldstændig fast, siger Mohamed El Shawa.

Han fortæller dog, at Hjemrejsestyrelsen har tilbudt at hjælpe ham i kommunikationen med den egyptiske ambassade og sende dem et dokument af den art, der bliver efterspurgt. Det er det eneste håb, Mohamed El Shawa har at klamre sig til.

- Men jeg ved ikke, om jeg tør stole på det. Alt, hvad jeg ellers er blevet lovet, hvis jeg samarbejdede, har vist sig at være løgn, siger han.

Hos Hjemrejsestyrelsen oplyser en pressemedarbejder, at man ikke her har indflydelse på, hvor asylansøgere skal bo - det er en beslutning, der træffes af Udlændingestyrelsen.

Og årsagen til, at Mohamed El Shawa nu er blevet flyttet til et udrejsecenter, beror på en misforståelse af Udlændingestyrelsens praksis på dette område, oplyser styrelsen i et skriftligt svar.

- Vi har over for Mohamed El Shawa beklaget dette. For så vidt angår baggrunden for flytningen af Mohamed El Shawa her i december henviser vi til Udlændingestyrelsen, skriver Hjemrejsestyrelsen.

Derfor er det altså op til Udlændingestyrelsen at begrunde flytningen. Og fra denne styrelses vicedirektør Grith Sandst Poulsen lyder det:

- Når det er endelig afgjort, at en person ikke får opholdstilladelse i Danmark, men i stedet skal udrejse af landet, så tager Udlændingestyrelsen stilling til, om personen skal flyttes til et udrejsecenter. Med i overvejelserne er blandt andet, at der kan være brug for pladserne på opholdscentre til andre, der får deres asylsag behandlet, siger hun til Nordjyske.

Derefter kommer vicedirektøren med en tilføjelse, efter Nordjyske er gået ind i sagen, der måske kan give Mohamed El Shawa lidt håb om at komme væk fra Udrejsecenter Sjælsmark:

- Udlændingestyrelsen har ikke haft oplysninger om, at der i den konkrete sag havde været en dialog mellem Hjemrejsestyrelsen og den pågældende beboer om indkvartering, men Udlændingestyrelsen vil efter nytår gå i dialog med Hjemrejsestyrelsen om sagen.