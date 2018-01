Morgenfriske i Farsø møder op til familiemotion

FARSØ: Det var i udpræget grad et arrangement for de morgenfriske, som foreningen Sundhed, Trivsel og Læring i Farsø søndag morgen inviterede til i Dronning Ingrid Hallerne.

Klokken 8.30 var der info i forhallen, og klokken 9 gik det løs i svømmehal, motionscenter, idrætshal og gymnastiksal.

Omkring 25 børn og en halv snes voksne var mødt frem og fordelte sig på de forskellige aktiviteter.

Gert Hosbond, formand for Sundhed, Trivsel og Læring, er tilfreds med fremmødet.

- Vi vidste godt, at det ikke ligefrem ville vælte ind med folk en tidlig søndag morgen. Tidspunktet er valgt, fordi det er her, flest lokaler er ledige samtidig.

- Vi har tålmodighed til stille og roligt at få det i gang over de kommende måneder. Med tiden vil der komme nye aktiviteter til, og man behøver ikke være med hver søndag, fortæller Gert Hosbond.

Familiemotion er et samarbejde mellem foreninger, skole og børnehaver i Farsø. De kommende søndage fra kl. 9-10 vil der være fire forskellige aktiviteter i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø - fordelt på svømmehallen, idrætshallen, gymnastiksalen og motionscentret.

Kontingentet er 200 kroner i kvartalet for en far eller mor med op til to børn.

Forældrepar med op til fire børn betaler 250 kroner i kvartalet.