Motorcyklist kvæstet - måtte flyves til hospital

RANUM:En 61-årig motorcyklist blev søndag over middag fløjet til Aalborg Universitetshospital efter en færdselsulykke på Rønbjergvej nær Ranum.

Den 61-årige var på tur med en gruppe motorcyklister, da han på Rønbjergvej ud for nummer 217 kørte ind i siden på en bil.

En 63-årig bilist var i gang med at svinge til højre - muligvis ind på en ejendom - og han overså angiveligt en gruppe motorcyklister, der var på tur.

- Anmeldelsen om ulykken lød umiddelbart meget alvorlig, og der blev rekvireret en lægehelikopter til at flyve den 61-årige, der klagede over smerter, til Aalborg. Fra sygehuset har vi heldigvis fået melding om, at den 61-åriges tilstand er stabil og ikke kritisk, lyder det fra vagtchef Lau Larsen, Nordjyllands Politi.