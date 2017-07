Museum på vej til at købe lægeklinik

AARS: En ny administrationsbygning til Vesthimmerlands Museum i naboejendommen Søndergade 42, der i øjeblikket huser lægeklink.

Det kan i løbet af en kort årrække blive en realitet, efter at museet har lavet en aftale om at købe Søndergade 42 af ejeren Kirsten Kyø for tre mio. kr.

Læge Thomas Bjørnshave driver i øjeblikket klinik på stedet. Han har lejet bygningerne af Kirsten Kyø, men museet har udsigt til at kunne overtage bygningen i løbet af højst fem år.

Ifølge formanden for Vesthimmerlands Museum, Per Nørgaard, så giver tidshorisonten mulighed for, at der nu nøje kan vurderes på, hvordan man får lavet den helt rigtige løsning for museet.

Ikke optimale forhold

- Museets administration har i øjeblikket til huse i den gamle præstegård, der ligger mellem museumsbygninger og det gamle rådhus. Det er ikke optimale forhold. Ved at rykke administrationen væk fra den placering kan man også få væltet bygningen og åbnet op for hele museumsområdet, siger Per Nørgaard, der også ser købet giver bedre mulighed for det lokalhistoriske arkiv i Kimbrerbyen.