Muslingepris til Løgstørpar

LØGSTØR: "Et team udover det sædvanlige".

Sådan betegnede formanden for Løgstør Kulturråd, Else Marie Sønderstrup, årets prismodtagere, da endnu en udgave af Muslingeprisen i Løgstør i torsdag kom på nye hænder.

Muslingeprisen tilfalder hvert år en person eller en gruppe, der på frivillig basis har ydet en særlig indsats for kulturlivet på Løgstøregnen.

- Og i år var prismodtagerne nærmest ikke til at komme udenom. Deres engagement er kreativt, vedholdende og omfattende med henblik på at gøre Løgstør til den bedste by at bo og leve i, fremhævede Else Marie Sønderstrup - og afslørede så i øvrigt, hvad mange garanteret i forvejen havde gættet: at de mange pæne ord var møntet på ægteparret Mona og Martin Gregersen.

Begge har i det seneste års tid spillet en central rolle i forbindelse med fejringen af Løgstørs 500 års-jubilæum - og har i det hele taget gjort en stor indsats for at være med til at markedsføre Muslingebyen Løgstør.

Rammen om prisuddelingen var traditionen tro årets sidste torsdagskoncert på Spar Nord Scenen i Løgstør. Igen i år med Agersted Brass Band som leverandører af musikken.