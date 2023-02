Når man nu så gerne vil have flyvende gæster

LOUNS:Nogle gæster gør man bare mere ud af end andre. også selv om man ikke ved, om de kommer forbi...

Sådan er det også på Louns ved Hvalpsund, hvor Louns Beboerforening netop har vist sig fra sin mest gæstfrie side.

Her har man nemlig givet en gæstebolig en stor opfriskning, så den er klar til et snarligt ryk-ind. Og det endda ganske gratis.

Med udsigt over sø

Før man rykker ud for at få en gratis ferie på den naturskønne halvø. er det værd at bide mærke i at tilbuddet kun gælder hvis man er en stork. Men da reden sidder på toppen af en transformatorstation, vil de fleste mennesker nok også betakke sig, trods manglen på husleje.

- Vi satte den op for to år siden. Men rigtig meget af den halm og den spagnum, vi lagde i, er faldet ud gennem reden siden, så vi var nød til at gøre noget, forklarer Bodil Bak Nielsen fra beboerforeningen.

Bestyrelsen har blandt andet flettet en ny bund og så sikret sig, at reden er mere holdbar denne gang. Det er nemlig ikke bare lige sådan at lave en god storkerede.

Udbedringen af reden gik ikke ubemærket hen. Så håber man på Louns bare, at man får nytte af indsatsen, så Vesthimmerland kan få sin første fastboende stork siden 2004. hvor Vegger ved Nibe var storkeby. -

Storke presses mod nord

- Halmlaget var lagt for tyndt, kan vi se nu. Så det er gjort tykkere. Men det skal også være sådan, at regnvand kan løbe ud gennem bunden. Ellers drukner æg jo, hvis der kommer nogen, forklarer hun.

Så vidt Bodil Bask Nielsen har kunnet finde frem til, så er reden ved Louns Sø den nordligste der findes i øjeblikket. Men hun har alligevel rimelige håb for, at den finder sig en beboer eller to inden for nogle år.

- Storkebestanden i Tyskland vokser kraftigt i disse år, det presser storke op gennem Jylland. Og sidste år blev der set seks storke omkring Aars, nævner hun.

Dertil kommer at Lounsområdet er egnet til storke. Det har man sikret sig hos en storke-ekspert, inden man gik i gang med redebyggeriet.

Ekstra velkomne

- Her er en del afgræssede enge, der er gode at finde føde på for storke. Her er også gode våd-områder. forklarer hun.

Der har været storkefødsler i Bækmarksbro vest for Holstebro for to og tre år siden, og håbet er først og fremmest at de stikker op over Skive i jagt på deres eget revir, når de er kønsmodne den kommende sommer eller næste år.

Storke er ekstra velkomne i Vesthimmerlands Kommune, hvor man kun har haft én stork boende i hele kommunens levetid. Det er den der har siddet malet på kommunevåbnet siden 2007.

Bodil Bak Nielsen bor tæt på reden, og hun skal nok sige til, hvis den får den ønskede beboer, lover hun.