Naboer i oprør over byggeplaner på havn - frygter gammel fejl bliver løftestang for kæmpebygning

Muslingeriet har begrundet sin ansøgning om dispensation med, at bygningens højde er optimal i forhold til, hvordan bendler og trawl bedst opbevares i kasser indendørs. Derudover er bygningens udformning dimensioneret ud fra de haller, som Hvalpsund Net har på naboarealerne. Olaf Møller (t.v.) og Egon Jensen undrer sig over, at gamle og for høje haller skal bestemme, hvordan en fremtidig hal skal se ud. Her sidder de og kigger ud over området fra Olaf Møllers stue. Foto: Claus Søndberg