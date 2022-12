Naboer klagede: Nu vil alle se omstridt bygning

AARS:- Jamen, fantastisk - nu står politikerne nærmest i kø for at høre om vores sag ...

En lang række naboer til et gammelt vandtårn i Aars, der frygter for et nyt stort boligområde omkring vandtårnet, jubler.

Nu får de nemlig besøg af den ene lokalpolitiker efter den anden fra byrådet i Vesthimmerland, der vil lytte til dem i byggesagen.

Det sker, efter beboerne den seneste uge har råbt op og er gået til pressen forud for en høringsfrist 9. december.

De har en større underskriftsindsamling i gang, og indtil videre har 157 beboere i 99 husstande omkring vandtårnet skrevet under på en indsigelse mod, at den kendte erhvervsmand Finn Hovalt Mathiassen fra Aars får lov til at opføre 34 nye boliger i området.

I forslaget skal vandtårn og området omkring omdannes til etageboliger. Et stykke af en cykelsti vil blive til vej. Christian Made Hagelskjær

- Jeg skal godt nok love for, at der pludselig er interesse for at besøge os og høre om sagen fra politikernes side, og det er vi meget taknemmelige for, siger Morten Holm, som er en af de beboere, der bliver mest berørt at det store boligbyggeri.

Han bor på Østermarken lige ved siden af vandtårnet. Han frygter, udover størrelsen på byggeriet, også for blandt andet store trafikgener.

Vandtårnet ligger midt i Aars. Foto: Martél Andersen

Til møde

Morten Holm var forleden med til et møde mellem beboerne og erhvervsmanden.

- Men det gav ingen løsninger. Vi fortsætter arbejdet med vores indsigelser, siger Morten Holm, som har haft den lokale Venstremand Jakob Dyrman på besøg.

- Selvom han bor i Aars og kender området, så var det klart vores fornemmelse, at det virkelig var en øjenåbner, da han kom herop og så området, siger Morten Holm, som fortæller, at arbejdsgruppen lørdag har møde med den konservative Per Nyborg, der er udvalgsformand.

Det gamle vandtårn er ejet af Finn Hovalt Mathiassen - og er ifølge hans planer omdrejningspunkt i opførelsen af 34 nye boliger. Foto: Martél Andersen

På tirsdag mødes man med gruppeformand Asger Andersen fra Socialdemokratiet.

Flere på vej

- Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen vil også besigtige området, og så har vi modtaget mail fra de konservatives gruppeformand Henrik Dalgaard, der bebuder, at en stor del af den konservative gruppe også kommer på besøg, fortæller Morten Holm, som på vegne af arbejdsgruppen nu sender invitationer ud til resten af byrådet for at få dem på besøg.

Byge af spørgsmål

Samtidig med at politikerne står i kø, så har beboerne sendt en byge af spørgsmål til Vesthimmerlands Kommune.

- Vi spørger kritisk ind til arealer, byggeprocent, og andre spørgsmål i forhold til byggeriet, siger Morten Holm.

Mikkel og Pia Bjørn Haven sammen med Lars Peter Hansen. De er nogle af de mange ængstelige beboere. Foto: Martél Andersen

- Vi kan f.eks. ikke få den maksimale bebyggelsesprocent på 65 procent til at stemme. Vi får den til 81,41 procent, siger Morten Holm.

Aktindsigt

Morten Holm og de øvrige ængstelige beboere hæfter sig ved en aktindsigt, hvor Finn Hovalt Mathiassen tilbyder kommunen at købe et stykke af en offentlig sti for på den måde tilføre et areal på 277 kvadratmeter til sin grunde.

- Det gør da mig som nabo til projektet utrolig frustreret, at man som kommune overhovedet kan overveje at sælge noget af en offentligt sti til et private firma for bedre at kunne opfylde bebyggelsesprocenten. Hvad er det lige for noget, spørger Morten Holm.

Planen er denne sti skal laves til vej. Foto: Martél Andersen

Han peger i øvrigt på, at selvom stien kommer med, så mangler der fortsat kvadratmeter for at bebyggelsesprocenten kan overholdes.

Det lugter

- Jeg synes ærligt talt, det lugter lidt af, at der er et enormt politisk pres for at få gennemført dette boligprojekt, og at man bare skal finde enhver løsning og mulighed for at det kan gennemføres.

- Kan jeg have ret i denne påstand, spørger Morten Holm i det brev, der er sendt til kommunen med de mange spørgsmål.

Erhvervsmanden Finn Hovalt Mathiassen står bag planerne. Foto: Henrik Simonsen

Mikkel Bjørn Haven, der bor på Østermarken 41 i Aars, har tidligere i Nordjyske givet udtryk for, at beboerne er bange for, at Finn Hovalt Mathiassen - der er en kendt erhvervsmand i Aars - har så stor magt i forhold til lokalpolitikerne i Vesthimmerland, at han får lov at lave lige nøjagtig det byggeri, han gerne vil have.