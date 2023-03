Naturfænomen kan lige nu opleves i Nordjylland

NORDJYLLAND:En sikker forårsbebuder er, når stæren kommer retur fra sit vinterhi sydpå.

Og at det er blevet forår, det kan man lige nu ved selvsyn opleve flere steder - blandt andet ved Farsø Sø. De seneste dage har man kunnet opleve tusindvis af stære i det, der i fagsprog kaldes en "sværmeadfærd" - populært kaldet sort sol.

Det fortæller Karin Winther, der er naturvejleder i Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.

- Sidste år og i år har vi kunne se sort sol midt i Farsø hver aften mellem 18.30 og 19.30, og sidste år blev det ved indtil midt i april, siger hun.

Denne video er optaget af Mette Kristensen torsdag aften.

Sort sol kendes bedst fra marskområderne ved Vadehavet i Sønderjylland, hvor stærene samles i efteråret, når de trækker sydpå. Det er et af de steder i Europa, hvor man kan se flest stære danse rundt på himlen, inden de slår sig ned i rørskoven for at overnatte.

Men om foråret kan fænomenet også opleves - i lidt mindre målestok. Også flere steder i Nordjylland.

Måske på lånt tid

Normalt foregår sort sol ude på landet, men nogle tusinde fugle har altså valgt at overnatte ved Farsø Sø midt i byen.

- Min umiddelbare forklaring er, at der ikke er nogle rovfugle, der kommer ind til byen. Så her kan stærene være i sikkerhed, inden de slår sig ned. Og så er der jo god rørskov omkring søen, siger Karin Winther.

Naturvejlederen minder om, at vi skal være glade for at kunne opleve naturfænomenet.

- Stærene har været i stor tilbagegang, fordi deres levesteder forsvinder til fordel for landbrug og boliger. Og de store områder med rørskov, hvor stærene overnatter, er også blevet færre, siger hun.

- Vi kan kun håbe, at det bliver bedre, for det er virkelig et af de helt flotte naturfænomener, som vi desværre ikke kan tage for givet i fremtiden, tilføjer hun.

Sandsynligvis forsvar for rovfugle

Hvorfor stærene samles i store flokke, inden de slår sig ned for at sove, er der ingen der helt har fundet ud af endnu, men en del af forklaringen er formentlig, at de på den måde lettere kan opdage rovfugle og forsøge at forsvare sig imod dem.

De store flokke kan i sig selv være et forsvar, fordi de forvirrer angriberne og gør det sværere for rovfuglene at fokusere på et bestemt bytte. I nogle tilfælde lykkedes det også for stærene at skide en rovfugl ned, fordi stærenes lort klæber rovfuglenes fjer sammen og gør dem ude af stand til at flyve.

Derfor kan man også få en mindre behagelig hilsen fra stærene, hvis man er ude for at opleve sort sol.

Andre kendte nordjyske lokaliteter, hvor man kan være heldig at opleve sort sol, er i Lille Vildmose i Østhimmerland og omkring Kjærsgaard Strand syd for Hirtshals.

Denne video er optaget i Lille Vildmose 17. marts 2021.