Naturvejleder: Ja til ulve i naturen

VESTHIMMERLAND: - Rolig nu, lad os bare få nogle flere ulve i naturen. Jeg tør - fortsat - godt sove i skoven.

Naturvejlederen i Vesthimmerlands Kommune, Karin Winther, har kun et skuldetræk til overs for den frygt for og megen snak om ulve, der er opstået i lokalområdet på baggrund af angreb på får i Nørrekær Enge forleden. Området ligger ved Aggersund. - helt ud mod Limfjorden.

Først blev et får angrebet og skambidt - og efterfølgende blev et andet får dræbt om natten.

Store dele af det 100 kg. store får var spist, da ejerne, Bente og Holger Ettrup, torsdag morgen fandt det døde dyr liggende i en stor blodpøl.

Fåreavler-parret var ikke selv i tvivl. De er overbeviste om, at det drejer sig om ulveangreb på begge deres får.

Jægere så ulv

Så sent som mandag morgen var der da også tre jægere, som observerede det de er helt sikre på er en ulv i området ved Nørrekær Enge.

Samtidig har flere - i Rønbjerg ikke mange kilometer derfra - observeret det man også er sikker på er en ulv.

- Jamen, der kan sagtens være en ulv i området. Men jeg altså ikke så bekymret. Jeg tror, det i givet fald er en strejfer, der er på gennemfart. De gider da ikke være her. De vil hellere være i f.eks. Naturpark Thy, hvor der er skov, siger Karin Winther, der omvendt ikke er sikker på der er tale om ulve, som meldingerne lyder på.

- Det er ikke ret lang tid siden, hvor jeg til "Naturens Dag" havde lavet en quiz med 12 fotos af ulve og hunde. Der var blandt andet rutinerede jægere imellem deltagerne, men ikke en eneste havde alle bud rigtige. Det siger bare lidt om, hvor let man kan tage fejl, siger Karin Winther.

Ulve skal ikke jages væk

Hvis det skulle vise sig, at der strejfer en ulv - eller flere - rundt i Vesthimmerland, maner hun til "fuldstændig ro på".

- Jeg har altså svært ved at se det store problem. Rovdyr er en del af naturen. Hvad med ræve, mårhunde og Guldsjakaler. Eller musvåger - de æder jo harekillingerne. Skal de så også jages væk?

- Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Heller ikke ulve, svarer Karin Winther selv på spørgsmålet.