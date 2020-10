Nervøse naboer tilkaldte brandvæsnet: Bål i byen koster bøde på 3000 kr.

VILSTED:Det koster en borger i den lille by Vilsted syd for Løgstør en bøde på 3000 kr., at han onsdag aften gav sig til at brænde affald af på sin matrikel på Vilstedvej midt i byen.

Afbrændingen gjorde de omkringboende så nervøse, at de alarmerede Nordjyllands Beredskab. Brandfolkene afventede ankomsten af en patrulje fra Nordjyllands Politi, før de tog fat på at slukke bålet i haven.

Det oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

Selve slukningsarbejdet var ifølge indsatslederen hurtigt overstået, men der venter nu borgeren på adressen et efterspil i form af en klækkelig bøde.

Brandvæsen og politi har kl. 2030 været i Vilsted på Vilstedvej, 9670 Løgstør hvor en person foretog ulovlig afbrænding på sin grund til ulempe for omboende. En mand er sigtet for overtrædelse af beredskabslovens § 71. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 30, 2020

- Han bliver sigtet for ulovlig afbrænding i sin have. Det var til gene for de omboende, og det må man ikke. Så han får en bøde efter Beredskabslovens § 71, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.