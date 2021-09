Nicklas reddede Frank op af dyb brønd: Nu hædres han med legat

LØGSTØR:En gråvejrsdag i starten af maj i år var 26-årige Nicklas Rothe, der arbejder som brandmand på Falcks station i Løgstør, med til at redde Frank Riisgaards liv, efter at gårdejeren var styrtet 25 meter ned i en kun godt en meter bred brønd.

Nu hædres den unge brandmand med Sophus Falcks Mindelegat - 5.000 kroner, medalje og et diplom, der bevidner, at han har lavet en heltemodig, resolut og snarrådig indsats, der var med til at redde et andet menneskes liv.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg fik at vide, at jeg fik legatet. Jeg passede jo faktisk bare mit arbejde. Og det var et holdarbejde, der fik manden op fra brønden og sikrede, at redningsaktionen fik så godt et udfald, lyder det beskedent fra den unge brandmand, der ikke er så meget for "al den opmærksomhed".

- Holdlederen stod også med et stort ansvar, indtil indsatslederen nåede frem til gården. Men det var da min beslutning, da jeg stod nede i brønden, at manden skulle hejses op før mig, Og det er selvfølgelig altid dejligt, når ens indsats bliver påskønnet, konstaterer Nicklas Rothe, der regner med at invitere "de gamle" en tur ud at spise for en del af pengene fra legatet.

Han meldte sig frivilligt til opgaven med at blive sænket ned i det mørke hul, da det først var besluttet, hvordan redningsopgaven skulle løses.

Frank Riisgaards hustru Marianne Larsen glæder sig over, at Nicklas Rothe får mindelegatet.

- Det har han i den grad fortjent. For det var modigt af ham i den situation, hvor der skete så meget på en gang, siger Marianne Larsen.

Hun fortæller, at det går fremad med at komme over ulykken for Frank, der pådrog sig tre brud på ryggen og fire brud på en skulder samt adskillige brækkede ribben og andre skader ved faldet ned i den 25 meter dybe brønd.

- Det er faktisk hårdt arbejde at komme tilbage fra så alvorlige skader. Og min mand er fortsat meget påvirket af ulykken. Men det går støt og roligt fremad med Frank. Han går fortsat til en del genoptræning og fysioterapi et par gange ugen. Det er hårdt, men han skal nok klare den, lyder det optimistisk fra Marianne Larsen.

Det er Nicklas Rothes kolleger på Falckstationen i Løgstør, der har indstillet ham til prisen.

- Vi er da stolte af, at Nicklas får legatet. Det var et flot stykke arbejde, holdet og ikke mindst Nicklas gjorde den dag. Og det er rart at få stationen på Danmarkskortet på denne måde, konstaterer Mogens Schultz, stationsleder hos Falck i Løgstør.

Nicklas Rothe bliver behørigt fejret af indbudte gæster med overrækkelse af penge, medalje og diplom 8. oktober på Falckstationen i Løgstør.