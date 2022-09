Niels stod tilbage: - De blev bange for vinden og stak af til Thy

LØGSTØR:Udsigt til strid modvind tirsdag fik mandag en række fartøjer til at stikke af fra havnen i Løgstør og sætte kursen direkte mod Thisted.

Omkring en tredjedel af skibene smuttede forbi Løgstør og tog direkte til Thisted. Dermed mister de første etape i kapsejladsen. Foto: Henrik Bo

De gamle træskibe, der alle deltager i dette års udgave af Limfjorden Rundt, skulle ellers først være sejlet fra Løgstør mod Thisted tirsdag formiddag, når startskuddet lyder i Løgstør Bredning til første etape af den traditionsrige kapsejlads.

En række skibe anløb i løbet af mandag Løgstør. Foto: Henrik Bo

- Jeg forstår godt, de skippere der vælger at sejle nu. Det kan godt blive svært at gå mod Thisted fra Løgstør, hvis vinden bliver så strid som nogle prognoser lyder på, konstaterede Niels Sohn, der for 34. gang står i spidsen for kapsejladsen, der i år afholdes for 35. gang.

Niels Sohn (th.) i snak med en af de mange deltagere i årets kapsejlads. Foto: Henrik Bo

Præcis kl. 12.45 lagde han til kaj i dommerbåden "Dugong" ved Frederik den Syvendes Kanal i Løgstør.

Der er 68 gamle træskibe med i årets udgave af Limfjorden Rundt. Foto: Henrik Bo

På det tidspunkt gik de mange havnegæster rundt i t-shirt og nød det stille sensommervejr.

Ægte sømandsstemning ... Foto: Henrik Bo

Niels Sohn havde dog luret, at det formentlig var "stilhed før storm".

I alle 35 år har Løgstør været startby. Foto: Henrik Bo

Svært at komme ud

- Hvis du kigger på vejrudsigterne, ser det ud til, at de små både kan få det svært med at komme gennem sejlrende. Når vinden tager til er strømmen stærk.

Høj stemning ombord. Foto: Henrik Bo

- Derfor er det helt ok, at de dropper første etape og ser at komme til Thisted, inden det går løs.

Det blæser op - så kursen blev sat mod Thisted for mange skibes vedkommende. Foto: Henrik Bo

- Modstrømmen kan let blive fem knob i timen ude i bredningen. Det kan være svært at kæmpe imod, for mange af bådene kan kun sejle tre-fire knob i timen, så de vil faktisk komme til at sejle baglæns, noterede Niels Sohn, der tirsdagens vejrudsigt til trods glæder sig til at Limfjordens vestlige del i de kommende dage bliver fyldt med de mange smukke, gamle skibe.

Mange var mødt frem for at kigge på de gamle træskibe. Foto: Henrik Bo

- Som det ser ud lige nu, så er det faktisk vist kun det første døgn, der vejrmæssigt kommer til at drille lidt. Jeg tror, vi har udsigt til en rigtig fin sejlads, lød det fra Niels Sohn, der kan tælle til 68 tilmeldte gamle træskibe.

Der er blandt andet træskibe fra Norge og Sverige med. Foto: Henrik Bo

Hertil kommer fem følgeskibe samt den tre-mastede Fulton, der i år sejler med rundt som regattaskib. Det vil sige, at skibet ikke deltager i kapsejladsen, men i stedet er med "for at vise flaget", som Niels Sohn udtrykker det.

Der er omkring 700 med på skibene rundt på Limfjorden. Foto: Henrik Bo

Maritim Festival

Inden de mange træskibe tirsdag sætter sejl for at drage mod Thisted på første etape satte Løgstør mandag sine sejl til en festdag.

LIMFJORDEN RUNDT Limfjorden Rundt er Nordens største træskibssejlads. Den foregår hvert år i uge 37 – med besøg i Løgstør, Thisted, Struer, Nykøbing Mors, Fur og Skive

Hvert år samles de gamle erhvervsfartøjer for at kæmpe om placeringerne ved det der efterhånden er blevet til Nordens største træskibssejlads. Fra en spæd start i 1988 med seks deltagere har det nu udviklet sig til skøn folkefest i de seks havne der hvert år besøges på turen rundt.

I alle havnebyerne er der specielle arrangementer og festlig stemning. VIS MERE

Dagen igennem bød byen på Maritim Festival med masser af maritim sømandsstemning, historiske oplevelser, musik og fest.

En enkelt skib gik på grund lige ud for havnen i Løgstør, men fik hjælp til at komme fri. Foto: Henrik Bo

Hvis ellers vejrguderne vil, så er planen for dette års udgave af Limfjorden Rundt således: Tirsdag er skibene i Thisted, onsdag Struer, torsdag Nykøbing Mors, fredag Fur, inden sejladsen slutter i Skive på lørdag.