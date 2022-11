Niklas blev iværksætter ved et tilfælde - nu har han vundet erhvervspris

Det, der startede som en simpel opgave med at svejse nogle højbede i cortenstål sammen til sin mors have i foråret 2020, har på bare to år vokset sig til en imponerende iværksættersucces for 31-årige Niklas Gedsted Andersen.

Tirsdag aften blev eventyret med hans virksomhed Stålhaven Aps toppet med et gevaldigt kirsebær, da Iværksætter Væksthimmerland i samarbejde med Nordea kårede ham som Årets Iværksætter i Vesthimmerland.

- Jeg er bare glad. Jeg havde håbet, at virksomheden skulle blive en succes, men det er virkelig kommet bag på mig, hvor stort markedet er, sagde en positivt overrasket Niklas Gedsted Andersen, efter han fik prisen overrakt af områdedirektør i Spar Nord Fonden, Klaus Holleufer Frederiksen.

Det var syvende gang, prisen som årets iværksætter blev uddelt, og der var god grund til, at Niklas Gedsted Andersen vandt, fortalte formand i Erhverv Væksthimmerland, Albert Veggerby, som havde æren af at afsløre vinderen:

- Stålhaven vinder årets iværksætterpris, fordi det er indbegrebet af en god iværksætterhistorie.

- Med i betragtningen er desuden, at Niklas har en evne til at forretningsudvikle, så det hele ikke kun går op i at arbejde sig ud af eventuelle problemer, men i høj grad en evne til give sig tid til at tænke sig godt om. Virksomheden opfylder på alle måder kriterierne for det, vi kigger efter hos en iværksætter, og har i den grad fortjent prisen som årets iværksætter i Vesthimmerland, tilføjede Albert Veggerby.

Ud af det stål, der var tilovers fra moderens højbede i 2020, lavede Niklas Gedsted Andersen et par stykker mere, som han satte til salg på Den Blå Avis. Og da telefonerne så begyndte at ringe i ét væk, valgte han at opsige sit job hos Spar Nord og i stedet kaste sig helhjertet ind i produktionen af de populære højbede i cortenstål. I dag er der fire årsværk tilknyttet Stålhaven.

Udover Stålhaven var også virksomhederne UniqueBeds, en webshop der sælger møbler og tekstiler til soveværelset, og Skanego, der er eksperter i produkter og løsninger til fjernvarme- og drikkevandsindustrien, nomineret til prisen.

Med titlen som årets iværksætter fulgte også en kontant præmie og en bronzestatuette udført af den lokale billedhugger, Jan Anker Petersen fra Galleri Alstrup.