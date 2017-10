Nobelprisvinders buste af nobelprisvinder afsløret

FARSØ: Det blev så stort et tilløbsstykke, at personalet måtte finde ekstra klapstole frem, da en bronzebuste af Niels Bohr blev præsenteret på Johannes V. Jensen Museet lørdag eftermiddag. På trods af de ekstra stole, var enkelte nødt til at stå. Men det er heller ikke en hvilken som helst buste, der blev præsenteret.

- Det er første gang i verdenshistorien, at en nobelprisvinder har portrætteret en anden nobelprisvinder på den måde, siger Hans Støttrup Jensen, formand for Johannes V. Jensen Museet.

Foto: Claus Søndberg

For det er nobelprismodtager i litteratur, Johannes V. Jensen, der står bag busten af nobelpristager i fysik, Niels Bohr.

Foto: Claus Søndberg

Gipsbusten, som nu er blevet støbt i bronze, blev fundet i forfatterens sommerhus i Tibirke i Nordsjælland, og det er med tilladelse fra Johannes V. Jensens barnebarn, at museet nu har fået lavet en bronzeafstøbning af busten. I samme ombæring blev der også støbt en bronzebuste til Niels Bohr Instituttet i København.

Foto: Claus Søndberg