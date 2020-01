Nordeuropas største bike-event: 3000 cyklister og Carpark North samlet i Aars

350 spinningscykler, omkring 3000 deltagere, et kæmpe lyd- og lysshow og koncert med det kendte rockband Carpark North. Alt det og meget mere kan opleves i Idrætscenter Østermarken på lørdag den 1. februar, når Nordeuropas største bike-event går løs.

Eventet er et 12 timers langt bike maraton, hvor op til fire personer deler en cykel, der skal holdes kørende i alle 12 timer. Det har til formål at sikre en begivenhedsrig dag for alle deltagere og publikummer, men vigtigst at indsamle penge til Børn, Unge og Sorg.

BFC, som er arrangør af eventet, begyndte allerede tirsdag med at gøre hallerne klar.

- Det er et kæmpe arrangement især for en by som Aars. Det er det største sportsarrangement, Aars nogensinde har haft, siger Dennis Marquardt, direktør for BFC.

- Folk kommer fra hele landet og ikke mindst fra store dele af Europa. Vi har tilmeldinger fra Finland, Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Island.

Det er femte år i træk, at eventet bliver holdt i en nordjysk by.

- Vi skifter hal hvert år, så også mindre byer kan prøve at være vært for eventet. Det er vigtigt for os at holde fast i, at det er et nordjysk bikeevent. Næste år skal det være i Hobro.

Ud over koncert med Carpark North og andre DJ’s, vil der være street food boder og legeland til børnene. Eventet starter klokken 9.00 og afsluttes klokken 21.00 med et stort fyrværkerishow. Det er åbent for publikummer.