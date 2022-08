Nordjyde headhuntet til job som næstformand på omstridt kostskole

RANUM:Forstanderen på Nordjyllands største efterskole, Olav Storm, er udpeget som næstformand for den omstridte Herlufsholm Kostskole og Gods. Der sker i forbindelse med, at skolen har udpeget helt ny ledelse efter massivt pres på baggrund af en TV 2-dokumentar, der afdækkede flere krænkelsessager.

Den nye bestyrelsen forventes formelt godkendt af myndighederne inden for nogle få uger, men går i gang med sit arbejde straks.

Olav Storm vil overfor Nordjyske kun bekræfte, at han har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen.

Han vil ikke udtale sig yderligere.

Radiotavshed

- Det er aftalt, at der er "radiotavshed" - og derfor vil jeg ikke sige noget om det, lyder det fra Olav Storm.

Hans indtræden i bestyrelsen fremgår af en pressemeddelelse som skolen netop har sendt ud, hvori det også offentliggøres, at den nye rektor for Herlufsholm Skole og Gods bliver Gitte Nørgaard, der kommer fra en stilling som direktør på Aarhus Business College.

Gitte Nørgaard starter sit virke på Herlufsholm 1. september 2022.

TV 2's dokumentar afslørede krænkelsessager på Herlufsholm. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vigtige milepæle

- Vi er glade for at have en ny rektor og en bestyrelse på plads. Det er vigtige milepæle i den forandringsproces, skolen står overfor. Nu er vores fokus på at få rettet op på problemerne og genskabt tilliden til skolen. Det er ikke noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Men vi tager fortidens udfordringer alvorligt. Og vi anerkender typen og omfanget af kritikpunkter og forandringer, der skal til. Med den nye bestyrelse og rektor er vi for alvor i arbejdstøjet og fortsætter dialogen med myndighederne om de forandringer, der skal til, siger den nyudnævnte forstander, Jon Stokholm.

Gitte Nørgaard tilføjer: - Det er klart, at der ligger et arbejde foran os med at sikre, at Herlufsholm er en skole, hvor dannelse, faglighed og et godt kammeratskab går hånd i hånd, og som elever og forældre er trygge ved og stolte af at have tilknytning til.

Den nye bestyrelse er i henhold til fundatsen blevet valgt og godkendt af den afgående bestyrelse, og den ser således ud:

• Højesteretsdommer Jon Stokholm, formand/forstander.

• Forstander på Ranum Efterskole College Olav Storm Johannsen, næstformand.

• Administrerende direktør Niels Brock Anya Eskildsen.

• Cand.jur. med egen HR-konsulentvirksomhed Birgitte Nymann.

• Iværksætter og virksomhedsejer Paul Østergaard.

• Projektleder Cindie Juul-Larsen, forældrerepræsentant

• Chefkonsulent Jane Weise, forældrerepræsentant

• Compliance officer Steen H. Christensen, medarbejderrepræsentant.

• Lektor Liselotte Nymark Jensen, medarbejderrepræsentant.

- Kriterierne for sammensætningen af den nye bestyrelse er blandt andet, at den skal have grundig indsigt i skoleområdet og kunne give et moderne blik på og bidrage til, hvordan Herlufsholm udvikler sig i fremtiden. Alt dette er indlejret i den nye bestyrelse, og jeg glæder mig til et stærkt samarbejde i og med den nye bestyrelse. Samtidig har vi fundet en rektor, der kommer til skolen med stærke ledelseskompetencer og lang erfaring indenfor undervisningssektoren, siger Jon Stokholm.

TV 2-dokumentaren om krænkelserne på Herlufsholm fik den konsekvens for skolen, at det danske kronprinspars besluttede at kvitte kostskolen.

Kronprinsparret valgte at trække prins Christian ud af skolen, ligesom prinsesse Isabella ikke vil begynde på skolen efter sommerferien, selvom det var planen.