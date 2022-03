Nordjyders pletskud: Så flot var nordlyset

NORDJYLLAND:Det flotte naturfænomen nordlys kunne natten til mandag ses flere steder i Nordjylland, og en af dem, der var på pletten med sit kamera, var Ove Rasmussen fra Løgstør.

Han er hobbyfotograf og havde bevæget sig ud i natten, hvor himlen var stjerneklar, og hvor nordlysets bølgende bevægelser kunne ses med det blotte øje.

- Det er det kraftigste nordlys set i Danmark længe. En fantastisk oplevelse, siger Ove Rasmussen.

En oplevelse, han fik foreviget ved at rette sit kamera mod himlen over Frederik den VII's Kanal i Løgstør.

Også længere nordpå - i Hirtshals - kunne det flotte naturfænomen ses:

Nordlyset set fra stranden ved Hirtshals. Foto: Arturs Pirazkov

Her var hobbyfotografen Arturs Pirazkov ude i natten med sit digitalkamera, og på "Leret" - strandstrækningen mellem havnen og Hirtshals Fyr - fik han taget farverige fotos af nordlyset.

Han og en ven var så imponerede over det flotte syn, at de sad stille og nød oplevelsen, fortæller Arturs Pirazkov.

Hvad er nordlys? Nordlys - også kaldet polarlys - opstår, når fra elektrisk ladede partikler fra Solen rammer Jordens magnetfelt. Der er altid polarlys omkring nord- og sydpolen, men når der kommer mange partikler fra Solen eller er meget kraftige forstyrrelser i Jordens magnetfelt, kan nordlyset strække sig længere sydpå. Solen udsender en konstant strøm af protoner og elektroner - det kaldes solvinden. Der kan opstå forstyrrelser i Jordens magnetfelt, når feltet bliver ramt af enorme skyer af elektrisk ladede partikler, som slynges ud fra Solen i forbindelse med soludbrud. Kilde: Videnskab.dk

Nordlys er ikke en hverdagsbegivenhed i Danmark, og det kan være svært at forudse, hvornår man kan se det på himlen.

- Man er nødt til at gå ud og tage chancen. Jeg stod to timer, hvor jeg lige kunne ane nordlyset, men så klokken halv-et om natten bragede det for alvor igennem, beretter Ove Rasmussen

Han har før taget billeder af nordlys i Island og i det nordlige Sverige, men aldrig før har han set så iøjnefaldende nordlys herhjemme.

Seks fotos blev til ét

Normalt vil man med det blotte øje kun kunne se hvidt lys. På lysfølsomme kameraer kommer alle nordlysets farver dog med.

Natten til mandag var nordlyset så kraftigt, at man også uden kamera kunne skimte grønne nuancer på himlen over blandt andet Løgstør.

Ove Rasmussens pletskud af naturfænomenet er taget med et Canon 5D Mark IV-kamera og Samyang-objektiv (24 mm F/1.4).

Han tog seks fotos, som på computer er samlet til ét panorama-foto. Efter hvert af de første fem fotos drejede han kameraet en lille smule.

- For at få helheden med: Nordlyset, museet og en lille bro over kanalen, forklarer Ove Rasmussen.

Bedst efter midnat

Arturs Pirazkov fra Hirtshals har før set og fotograferet nordlys i Nordjylland, og han bruger et Sony Alpha-kamera til formålet.

For ham var synet natten til mandag ligeledes en særdeles flot oplevelse, især mellem midnat og kl. 01. På det tidspunkt var nordlyset kraftigst.