Nordjylland Politi greb ind mod 'Facebook-fest' i park

AARS:En 17-årig piges lyst til spontan fest blev fredag kraftigt dæmpet af politiet.

Teenagere havde sendt en åben invitation til fest om aftenen ud via Facebook. Man skulle bare møde op i Aars bypark, Anlægget, lød det.

Blandt de ivrige læsere af budskabet kom imidlertid også nogen fra politiet, der var blevet gjort opmærksomme på invitationen. Her var man ikke begejstret for det glade budskab, da det ikke harmonerede med den almindelige forsigtighed i en smittefarlig corona-tid.

Pigen blev kontaktet og viste sig ikke at have tænkt særligt langt over de mulige konsekvenser med smitte ved hendes begivenhed. Det endte med at hun sendte en aflysning af begivenheden ud via det sociale medie.

Der var dog ingen garanti for at aflysningen kom lige så langt omkring som invitationen, så politiet tog fredag aften en ekstra runde omkring byparken i Aars.

14 unge var her mødt op, men deres fest blev afdæmpet og gav ikke anledning til yderligere indgriben fra ordensmagten.