Nordjysk butik fjerner alle russiske varer

AARS:Har du tænkt dig at købe russisk vodka til din Cosmopolitan, så skal du ikke tage til Skjold Burne i Aars.

Butikken har valgt at fjerne alle russiske produkter fra hylderne som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Det meddeler ejer Mogens Kristensen i en pressemeddelelse.

Ifølge ejeren skal initiativet ses som en protest mod den russiske præsident Vladimir Putins angreb mod Ukraine.

- Vi er opmærksomme på, at vores boykot først og fremmest rammer os selv i første omgang, da varerne allerede er købt og betalt, men det er den eneste måde, vi lige nu kan vise vores opbakning til Ukraine, siger han.

I samme ombæring gør Mogens Kristensen opmærksom på, at protesten ikke skal ses som et angreb på den menige russer eller herboende russere.

Slutter sig til flokken

Mogens Kristensen er ikke den første, der fjerne russiske varer fra hylderne. Lørdag meldte supermarkedskoncernen Salling Group ud, at de også fjernede alle russisk producerede varer fra butikkerne, der blandt andet tæller Netto, Bilka og Føtex.

- Vi har i Salling Group besluttet at fjerne alle russisk producerede varer fra vores hylder. Det drejer sig om 20 varer fra vodka, tandpasta til chokolade, skrev administrerende direktør for Salling Group, Per Bank på Twitter.

I samme ombæring meddelte Coop, at de vil hjælpe den ukrainske befolkning med indsamlinger.