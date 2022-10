Nordjysk by jubler efter konkurs: Får lov at bygge skole

VINDBLÆS:Dannebrog gik fredag morgen til tops ved Toppedalskolen i landsbyen Vindblæs syd for Løgstør.

Det skete efter et samlet byråd i Vesthimmerland torsdag aften besluttede, at byggeriet af en tilbygning til skolen i landsbyen skal fortsætte efter at have stået stille i et halvt år.

Sådan kommer Toppedalskolen til at se ud. Foto: Sweco, rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.

Byggeriet gik i stå, da entreprenøren gik konkurs.

Siden dengang har det været usikkert, hvad sker der skulle ske med den planlagte skoletilbygning til ca. 30 mio. kr., der er udset til at samle skolens to matrikler i Brøndum og Vindblæs på en matrikel i Vindblæs.

Indgangen til rådhuset var fyldt med spændte Vindblæs-folk.... Privatfoto

Dybt bekymrede

Forældrene til de knap 200 børn på skolen har siden gravemaskinerne standsede i foråret været dybt bekymrede. De var nemlig bange for, at politikerne i byrådet pludselig ville benytte konkursen til at inddrage byggeriet i en fremtidig skolestruktur i kommunen, selvom de for længe siden har sat arbejdet med tilbygningen i gang.

Dannebrog blev sendt til tops i Vindblæs. Privatfoto

Derfor var en stor del af dem sammen med børn og ansatte torsdag mødt op udenfor byrådssalen, hvor de med store bannere gjorde det klart, at politikerne måtte stå ved løftet om, at Toppedalskolen skal have sin tilbygning.

Sådan har byggepladsen set ud i et halvt år, siden entreprenøren forlod den efter konkursen. Foto: Henrik Bo

Og det gjorde hele byrådet.

Der kommer i løbet af nogle få dage en ny entreprenør, der afløser det store Aarhus-firma Q-Construction, som kom under konkursbehandling - netop som firmaet var gået i gang med tilbygningen.

- Det her er ikke et spørgsmål om skolestruktur - det er et spørgsmål om økonomi, siger borgmester Per Bach Laursen (V) til Nordjyske.

Han slår samtidig fast, at når politikerne i fremtiden skal til at snakke skolestruktur i kommunen, så er Toppedalskolen "fredet" i den snak.

- Ja, det er klart, siger borgmesteren med henvisning til, at det vil være uansvarligt at smide 30 mio. skattekroner i en tilbygning - for bagefter at lukke skolen i forbindelse med en debat om skolestruktur.

Forældre og børn ventede spændte på afgørelsen foran byrådssalen, men sagen blev behandlet på et lukket møde. Privatfoto

Det var egentlig planen, at tilbygningen skulle stå færdig i foråret 2023, men konkursen og arbejdet med at finde en ny entreprenør betyder, at arbejdet bliver forsinket.

- Men jeg håber, at skolen kan stå færdig til det nye skoleårs start efter sommerferien 2023, siger Per Bach Laursen.

Lettet

Allan Bukh, der er formand for skolebestyrelsen på Toppedalskolen, er lettet over afgørelsen. Han var selv mødt frem på rådhuset torsdag aften og ventede spændt på politikernes afgørelse.

- Jamen, vi er supergodt tilfredse. Vi var spændte på udfaldet, siger Allan Bukh, som på forhånd havde sendt et bekymringsbrev til samtlige politikere i byrådet.

Af brevet fremgår det, at bestyrelsen frygtede for, at politikerne besluttede helt at droppe byggeriet.

Over 100 demonstranter fra Vindblæs-området var mødt op. Privatfoto

Allan Bukh blev mere og mere spændt på afgørelsen efterhånden som tiden gik udenfor byrådssalen.

- Hvorfor pokker skulle der gå halvanden time med at politikerne fik snakket om sagen, så det var en kæmpe forløsning, da borgmester Per Bach Laursen kom ud og fortalte, at det hele var gået vores vej, siger Allan Bukh, der har to børn på Toppedalskolen.

Det kommer til at koste ekstra penge at få de økonomiske ender til at nå sammen efter konkursen. Derfor skal noget af det gamle inventar bruges i stedet for at købe nyt, når skoletilbygningen står klar.