Nordjysk festival trækker stikket: Vi er rigtige ærgerlige

LØGSTØR:Efter flere måneders uvished valgte folkene bag Løgstør Open Air forrige uge at aflyse begivenheden. Det oplyste man på festivallens Facebookside.

- Vi er selvfølgelig rigtigt ærgerlige over det her, siger formand for Løgstør Open Air, Jimmy Støttrup Jensen.

Det skulle ellers have været afholdt lørdag 29. maj 2021. Ifølge formanden var der overvejelser om at rykke datoen til senere på året.

- Hvis man kigger i krystalkuglen, er det bare ikke realistisk, at vi kunne gennemføre noget nu.

Holdet bag festivallen havde ikke lavet faste aftaler med kunstnere endnu. Derfor står man ikke med noget økonomisk tab.

- Hvis vi ville holde datoen på 29. maj, så skulle vi efterhånden også til at lave nogle aftaler, siger Jimmy Støttrup Jensen.

- Som jeg ser det, var der to muligheder. Vi kunne fortsætte, og hvis det så ikke gik som planlagt, kunne vi ansøge staten om diverse hjælpemidler, puljer og hvad ved jeg. Men der har vi den holdning, at i en tid med så mange mindre virksomheder der kæmper for livet og for at dække deres omkostninger, synes vi som koncertarrangører, at der er andre, der er mere vigtige at holde liv i end os. Det ville ikke være at vise det rette samfundssind, siger han.

I stedet satser man nu på revanche i 2022. Forberedelserne er ikke begyndt endnu, men formanden håber på, at der om nogle måneder er lidt mere vished om fremtiden.

Løgstør Open Air har været afholdt siden 2005. I 2020 blev begivenheden også aflyst grundet coronakrisen.