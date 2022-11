Nordjysk firma køber fem kæmper op: - Nu skal vi flytte syv millioner tons om året

NORDJYLLAND:JJ Grus A/S, der er en del af Kristian Rytter-gruppen med hovedsæde i Svenstrup, har overtaget aktiviteterne i Jammerbugt Grus og Dangrus.

Det betyder, at i alt fem grusgrave i henholdsvis Blære, Bjørumslet, Bjørnstrup, Brovst og Gøttrup skifter ejer.

De tre første ligger i Vesthimmerlands Kommune - og de to sidste i Jammerbugt.

Alle sagde ja tak

Kenny Jensen, der er direktør i JJ Grus samt medejer af Kristian Rytter-gruppen, siger til Nordjyske, at den håndfuld medarbejdere, der er ansat i de fem grusgrave er blevet tilbudt at følge med over til den nye arbejdsgiver - og alle har sagt ja tak.

Dermed bliver der i alt 30 ansatte i JJ Grus, som med overtagelsen kommer til at eje godt 20 grusgrave i Nord- og Midtjylland.

Sand, grus og sten er en vigtig ressource, når der skal anlægges huse og veje. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Seks millioner tons

Med overtagelsen er det Kenny Jensens forventning, at JJ Grus årligt kommer til at håndtere omkring syv millioner tons sand, grus og sten.

Det svarer til 170.000 lastbil-vognlæs.

Materialerne bruges til blandt andet byggeri og anlæg af veje.

Forhandlet et måned

- Vi har forhandlet med sælgerne af de fem grusgrave omkring en månedstid, siger Kenny Jensen, som ser enorme stordriftsfordele ved overtagelsen af grusgravene i Vesthimmerland og Jammerbugt.

Koncentrerer sig om Oudrup

Niki Kristensen, der er en af sælgerne, vil fremadrettet koncentrere sig om at drive vognmandsforretning, kloakservice og betonknusning i Oudrup Stenleje.

Blandet andet med JJ Grus som kunde.

Der skal flyttes syv millioner tons. Privatfoto

- Vi fortsætter naturligvis også det gode samarbejde, lyder det fra Niki Kristensen - med henvisning til, at det er aftalt, at hans vognmandsfirma i fremtiden skal køre sand, grus og sten for JJ Grus.

Inden overtagelsen kørte Kristian Rytters lastbiler for Niki Kristensen grusgrave.

Kristian Rytter Gruppen har i alt omkring 170 ansatte.