Nordjysk firma skal bygge stort svømmecenter til 100 millioner kroner

AARS:Et af de største anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommunes historie nærmer sig nu for alvor første spadestik. Vinderen af udbudskonkurrencen til at bygge det kommende Svømmecenter Vesthimmerland i Aars er nemlig udpeget - det bliver Svend Aage Christiansen A/S fra Østervrå.

Entreprenørfirmaet skal opføre svømmecenteret med arkitektoniske udtryk i den lokale ånd med inspiration fra kunstneren Per Kirkeby, der siden slutningen af 1970’erne har haft stor indflydelse på udformningen af Aars by.

Det kommende byggeri bliver på 2638 kvadratmeter i grundplan.

- Vi glæder os rigtig meget til at bygge for Vesthimmerlands Kommune. Svømmecenter Vesthimmerland er både en spændende opgave for os og et kanonprojekt, hvor vi som totalentreprenør ser frem til at vise, hvad vi kan med byggerier. Samtidig må jeg bare sige, at svømmecenteret skal bygges i et rigtig flot område, så det bliver rigtig godt at komme i gang, siger Svend Aage Christiansen, der netop har underskrevet kontrakt.

Det forventes, at første spadestik til Svømmecenter Vesthimmerland i Aars tages i løbet af efteråret 2021, hvorefter svømmecenteret står klar til åbning i oktober 2023. Placeringen bliver på Løgstørvej i Aars, i luftlinje mellem Danpo og børneinstitutionen Lille Madsens Hus. Borgmester Per Bach Laursen (t.v.) og Svend Aage Christiansen har netop underskrevet kontrakt.

Forventningerne er store

Hos Venstre-borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen vækker det også stor glæde, at kontrakten nu er underskrevet og byggeriet kan komme i gang. Et byggeri, der blev vedtaget af et enigt byråd tilbage i 2017 i budgetaftalen for 2018.

- Det er en historisk dag for Vesthimmerlands Kommune, hvor vi alle i kommunen nu kan se frem til et topmoderne svømmecenter, som sætter Vesthimmerland på landkortet, siger Per Bach Laursen og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at vi får et moderne svømmecenter med muligheder for alle, hvilket bliver et fantastisk aktiv for de vesthimmerlandske borgere, svømmere og turister, siger Per Bach Laursen, der sender en stor tak til Jutlander Fonden Himmerland, som har støttet med 13 mio. kr. til selve byggeriet af svømmecenteret, som alt i alt kommer til at koste 99,7 mio. kroner.

- Her får vi et 50 meter bassin, som øger tilgængeligheden for både svømmere og offentligheden og samtidig indfrier vores forventninger om værtsskaber til kommende svømmestævner, slutter Per Bach Laursen, som også har en opgave i at finde 2.7 mio. kr. ved ekstern finansiering som eksempelvis fondsmidler.

Samlingssted

Det nye svømmecenter og det omkringliggende grønne område, der bindes sammen af banestien i det vestlige Aars, skal fungere som et samlingssted for folk i alle aldre. Selve svømmecenteret kommer til at bestå af en fælles sauna og forskellige bassiner, hvor der både er varmvandsbassiner til børnefamilier, borgere med handicap og arealer til eksempelvis familieomklædning og små arrangementer og events.

Under hele projektet er der blevet gjort en stor indsats for at sikre, at udformningen af det kommende svømmecenter bliver i borgernes og brugernes ånd. I alt har Kultur- og Fritidsrådet, der har fungeret som den politiske styregruppe på projektet, inddraget 8 forskellige brugergrupper, som har været med til at udvælge det endelige udbud – og de har dermed været helt inde i maskinrummet. Det drejer sig bl.a. om den lokale svømmeklub, fritidsbrugere, Handicaprådet, Fritidsrådet og Ældrerådet, ligesom også skolerne og en række testfamilier er blevet inddraget.

Asger Andersen, formand for Kultur/Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune og gruppeformand for Socialdemokratiet i Vesthimmerland, siger:

- Folkesundheden har været i centrum for hele arbejdet, og det har alle brugergrupper været meget enige om. Med det nye Svømmecenter Vesthimmerland får vi opfyldt disse visioner, så fremtidens brugere får tidssvarende faciliteter, siger Asger Andersen.

At Svømmecenter Vesthimmerland i Aars nu kan blive en realitet efter kontraktunderskrivningen vækker også stor tilfredshed i hele Byrådet.

Theresa Berg Andersen, SF i Vesthimmerland, siger: - Det nye Svømmecenter er et stort projekt, som vi har store forventninger til. I SF håber vi, at Svømmecenteret i Aars bliver et fællesprojekt, som hele kommunen kan være stolte af, og som kommer alle borgere i Vesthimmerlands kommune til gavn. Svømmecenteret skiller sig ud fra andre svømmecentre med et 50 meter bassin. Det giver nogle unikke muligheder for at konkurrencesvømmere vil strømme til Vesthimmerland. Og det håber vi selvfølgelig bliver en realitet.

Vigtigt er det, at projektet holder sig inden for det afsatte budget i respekt for kommunens andre anlægsønsker og prioriteringer.

Henrik Dalgaard, Konservative i Vesthimmerland, siger: - Efter næsten 10 års hårdt arbejde fra Aars Svømmeklub, lykkedes det nu endelig at få tidssvarende faciliteter. Kommunens anden største forening med over 1000 medlemmer kan se frem til fantastiske forhold, og ikke mindst sammen med, at der nu bliver mere tid til svømning og badning for offentligheden. Tillykke til hele Vesthimmerland.

Kirsten Moesgaard fra VestHimmerlandsListen, siger: - Det er helt perfekt, at vi nu får Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, hvor placeringen i den vestlige del af byen også spiller godt ind i udviklingen. At det kommende svømmecenter også indeholder et 50 meter bassin, det er vigtigt med ambitionerne om tiltrækning af svømmestævner, for alle i kommunens brug af bassinerne og en styrkelse af det gode samarbejde mellem svømmeklubberne i Aars og Farsø. Når vi bygger, skal vi gøre det ordentligt fra start.

Liselotte Lynge Jensen, Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, siger: - Vi glæder os over, at dette projekt endelig ser ud til at blive en realitet. Svømmeklubben har haft dette ønske længe. Vi har en god klub med mange medlemmer, og de skal helst blive ved med at svømme i Vesthimmerland, og ikke stoppe pga. dårlige faciliteter. Der er også mange andre der får glæde af dette nye svømmecenter, der er seniorerne, skolebørnene og de handicappede, som får fine nye faciliteter hvor de kan være med. Det gavner sundheden at røre sig, og det at vi som kommune giver mulighederne og rammerne til at dyrke mere motion, er glædeligt.

- Desuden glæder vi os over at de sidste penge er blevet fundet, så vi kan få det ønskede 50 meter bassin, det bliver godt for hele Vesthimmerland, når der kan inviteres til store stævner, som kan sætte Vesthimmerland på Danmarkskortet.

- Vi har tillid til, at budgettet overholdes, som aftalt, da det er erfarne entreprenører og projektledere, der er sat på projektet, siger hun.