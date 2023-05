Nordjysk fugl er fløjet 1760 kilometer hjemmefra

NORDJYLLAND:En ung nordjysk havørn har sat ny dansk afstandsrekord for havørne. Netop nu er den nemlig taget et smuttur til den nordnorske ø Skogerøya ved Kirkenes, hvor den i midnatssolen har udsigt til Barentshavet.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening - DOF - på deres hjemmeside.

Den et-årige havørn, der har navnet Lisbeth, kom til verden ved Vilsted Sø i Vesthimmerland.

Den nordjyske fugl har krydset Rusland vest for Murmansk og har dermed fløjet 1760 kilometer, hvilket er ny rekord for en dansk havørn.

- Nu har den mødt den store hav, der formentlig vil sætte en stopper for dens kurs mod nord, siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog i DOF, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet står bag ørneforskningen i Danmark.

Den hidtidige danske rekord for langdistancetræk for havørne lød på 773 kilometer. Der var her tale om en 20 år gammel havørn.

Med GPS kan man tydeligt se ruten, som havørnen Lisbeth har taget fra Vilsted Sø til Nordnorge. Kort: DOF

100 kilometer i snit om dagen

Lisbeths træk nordpå blev indledt i marts, da hun fløj til Sverige og opholdt sig en tid nær Stockholm. I maj tog hun så det lange træk. Fra 3. til 16. maj fløj hun 1300 kilometer fra Stockholm-området til Barentshavet. Hun tilbagelagde altså i gennemsnit 100 kilometer om dagen.

Fra Rusland ved man, at havørne kan tilbagelægge store afstande, når fuglene i de nordligste territorier flygter fra den sibiriske vinterkulde. Men at se danske havørne flyve så langt er helt nyt.

Den hidtidige danske rekord for afstande tilbagelagt af en dansk havørn er da også slået med mere end 1000 kilometer

Mens havørnen, der satte den tidligere danske afstandsrekord, var ringmærket på klassisk vis med en metalring med en unik kode på sit ene ben. Lisbeth er i stedet udstyret med GPS, hvilket giver anderledes hurtige resultater og ny viden om fuglenes færden.

Bror er fløjet til Vejlerne

Lisbeth har en bror - Mikkel - der blev udstyret med GPS samtidig.

De to fugle har vist sig at have vidt forskellige udlængsel.

Mikkel har krydset Limfjorden for at slå sig fast ned i Vejlerne blot en snes kilometer i fugleflugtslinje fra reden ved Vilsted Sø.

Du kan her læse og se billeder fra dengang Lisbeth og Mikkel blev ringmærket.

Du kan følge de danske ringmærkede havørne på dette link fra DOF.