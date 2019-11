Nordjysk kino til salg: Bliv biografejer for 300.000 kroner

Har du altid drømt om at få en hjemmebiograf? Måske kan du allerede se det for dig i kælderen- Du kunne sætte et par gode stole derned og male endevæggen hvid, så billedet fra projektoren står knivskarpt.

Eller også kunne du anskaffe dig din helt egen biograf - inklusiv sæder og popcornmaskine - hvor du kan se actionbrag og romancer udfolde sig på det store lærred.

Det har du mulighed for nu; den gamle Bio i Løgstør, er nemlig lige kommet til salg. Det skriver boligsitet Boliga.dk i en pressemeddelelse.

Biografen, der startede med at vise stumfilm tilbage i 1907 og sidenhen blev moderniseret i 80’erne, var i brug helt frem til sidste år, men nu er det slut.

Det fortæller ejendomsmægler Louise Lund Grynderup fra Nybolig Vesthimmerland - Løgstør, der har den specielle ejendom til salg.

- Byen har fået en ny biograf med to sale, derfor er den gamle Bio nu kommet til salg, siger hun.

Nogle af stolene er rykket med over i den nye biograf, men det skrånende gulv, lærredet og vestibulen med billetlugen er der stadigvæk - og hele balladen kan blive din for 300.000 kroner.

Hvem er den perfekte ejer?

Det er ikke hver dag, at gamle biografer kommer til salg, derfor skal der også tænkes kreativt, når der skal findes en køber.

- Det er en særlig ejendom stort set uden vinduer, så det skal nok nærmere bruges til en klub eller måske et forsamlingshus frem for en bolig. Salen er lydisoleret, så hvis man ikke vil beholde det som biograf, kunne det for eksempel laves om til et øvelokale. Her kan man spille lige så højt, man vil, uden at forstyrre nogen, siger Louise Lund Grynderup i en pressemeddelelse.

Den tidligere biograf ligger på en 689 kvadratmeter stor grund med indgang på forsiden og parkering rundt om hjørnet på bagsiden af ejendommen. Det er også muligt at starte med at leje, hvis man lige vil prøve rollen som biografejer af.

Derudover skal man, hvis man udover biografen også vil købe et hus i Løgstør, finde lige omkring 860.000 kroner mere. Det er nemlig, hvad villaerne i gennemsnit er blevet handlet for i årets første otte måneder i byen. Det viser tal fra Boliga.dk.

På den måde kan du for lige over 1,1 million kroner få både en bolig og biograf i det nordjyske.