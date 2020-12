Nordjysk kommune ophæver besøgsstop på plejecentre

VESTHIMMERLAND:Styrelsen for Patientsikkerhed har fra torsdag ophævet besøgsrestriktionerne på alle plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse .

Besøgsrestriktionerne har været gældende i siden starten af november, men efter smittetrykket i Vesthimmerlands Kommune er faldet, kan der nu genåbnes for besøg.

- Jeg er meget glad for, at det igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre. Der er ingen tvivl om at rigtig mange blandt både beboere og pårørende, har oplevet store afsavn den seneste tid. Jeg håber for alle at det meget lave smittetryk kan fastholdes i en længere periode, og gerne helt til vaccinen kommer, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor der skal indføres besøgsrestriktioner, siger Palle Jensen, formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Pårørende skal fortsat bære mundbind i forbindelse med besøg, og besøgene skal ske i efter sundhedsmyndigheders anbefalinger om god hygiejne.